Presseinladung zum Dräger-Experten-Talk am Montag, 21.01.2013

Mars Mission 2013/Hygiene im Grenzbereich

Wien (OTS/Advertisingpool) - Im Namen von Miele Professional (www. miele.at) und Dräger

(www. draeger.com) lädt die Agentur Advertisingpool (www.advertisingpool.at) interessierte Medienvertreter herzlich zur nächsten Veranstaltung im Rahmen der Eventreihe "Dräger-Experten-Talk" ein. Erleben Sie im kleinen Kreis mit ausgewählten Partnern und VIPs einen spannenden Nachmittag mit anschließendem Buffet und Networking in einer der zurzeit interessantesten neuen Event-Locations in Wien.

380 Millionen Kilometer bis zur nächsten Waschmaschine

"Der erste Mensch, der den Mars betreten wird, lebt bereits als Kind unter uns", ist Dr. Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF, www.oewf.org) überzeugt. Seit vielen Monaten arbeitet das ÖWF-Team an seinem aktuellen Projekt - einer vierwöchigen Mars-Feldsimulation in der Wüste Marokkos. Die geplanten Experimente dienen der Grundlagenforschung für zukünftige bemannte Marsmissionen. In seiner Keynote-Speech "Mars Mission 2013: 380 Millionen Kilometer bis zur nächsten Waschmaschine" spricht Dr. Gernot Grömer über Hygiene unter Raumfahrtbedingungen. Bemannte Raumfahrtmissionen in der Erdumlaufbahn und eines Tages zum Roten Planeten stellen aussergewöhnliche Anforderungen an das Hygienemanagement - von der einfachen Toilette für die Schwerelosigkeit bis hin zur Einschätzung des Infektionsrisikos bei Langzeitflügen.

Danach folgt eine hochkarätig besetzte Talkrunde zum Thema "Hygiene im Grenzbereich". Mit Dr. Gernot Grömer und dem Publikum diskutieren dabei u. a.

> Dr. Gabriele Lerche, stv. Chefärztin, Johanniter-Unfall-Hilfe > Irmgard Croce, Hygienefachkraft und Fachbuchautorin

> Dr. Michael Sturm, Mikrobiologe

PRESSE-EMPFANG MIT INTERVIEW- UND FOTOMÖGLICHKEIT UM 15.00 UHR

Vor dem offiziellelen Beginn der Veranstaltung laden wie Sie um 15.00 Uhr zu einem exklusiven Presseempfang mit Interview- und Fotomöglichkeit. Im Rahmen des Empfangs wird der Geschäftführer der Dräger Safety Austria GmbH, Ing. Johann Karmel, an Dr. Grömer und sein Team eine High-Tech-Wärmebildkamera von Dräger übergeben, die bei der Mars Mission wertvolle Dienste leisten wird.

