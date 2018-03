Schnee und Kälte: Andrang auf warmen Ort und warmes Essen

S`Häferl: warmer Ort und warmes Essen für Menschen in Not "existentiell"/ Hilfe dringend benötigt

Wien (OTS) - Schnee und Kälte lassen den Andrang von Menschen in Not auf einen warmen Ort und ein warmes Essen massiv steigen. Die Nachfrage nach einem warmen Platz und einem warmen Essen ist groß, berichtet die Diakonie aus ihrer sozialen Einrichtung Häferl in Wien. "Soziale Notstellen und ein warmer Ort sind in solchen Situationen für Armutsbetroffene eine existentielle Frage", so Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie. Diese Hilfen werden mehr als je gebraucht. Die servierten Menüs im Häferl sind in den letzten Jahren stark gestiegen: Die Summe an warmen Essen im Häferl hat sich beinahe verdoppelt. "Waren es Vorjahr noch 14.067 Essen so sind es jetzt annähernd 28.000 Portionen, die serviert wurden", so Schenk. "2004 waren es noch 5027".

872 kg Zwiebel geschält und 7 Liter Tränen vergossen

"In einem Jahr wurden 872 kg Zwiebel geschält (oder 7 l Tränen vergossen), 1988 kg Kartoffel, 912 kg Teigwaren verkocht, ebenso 436 kg Reis, 880 kg Fleisch, 228 kg Wurst, 156 kg Fisolen, 356 kg Bohnen, 626 kg Tomaten. Wir haben 2564 l Suppe gekocht, und 1120 Eier, 256 kg Mehl und 464 l Milch wurden zu 5600 Palatschinken verarbeitet. 616 l Öl haben wir verbraucht, 140 kg Kaffee und manches mehr. - Heuer wird's nicht weniger werden", berichtet der Chefkoch Norbert Karvanek.

Zwischen 100 und 200 Menschen werden an vier Tagen pro Woche im Häferl mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise versorgt, finden einen Ort sich zu treffen und ein bisschen zu Hause zu fühlen. 's Häferl ist an vier Tagen in der Woche für alle Menschen geöffnet. "An diesen Tagen bieten wir jedem Gast gratis Essen an, wir verteilen bei Bedarf Kleidung und bieten Raum für soziale Kommunikation und Beratung", erläutert Norbert Kavranek, Leiter des Häferls. "Wir sind keine Ausspeisung, wir servieren unseren Gästen das Essen, der Unterschied ist uns wichtig!"

Geld- und Lebensmittelspenden werden dringend gebraucht. Auch "sich selbst spenden" und für die Gäste kochen ist eine Möglichkeit zu helfen.

Mehr Info unter: www.haeferl.net

Spendenkonto.: Kto.Nr.107 477 417 BLZ 32000

Spendenzweck "Häferl"

