WKÖ-Fachverband präsentiert Sternewelt-Katalog in multimedialer Aufmachung

Internetanwendung und App ermöglichen kurzfristige Hotelbuchungen und flexible Routenplanung

Wien (OTS/PWK022) - Der Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Klaus Ennemoser, stellt in Wien dieser Tage den neu erschienenen Katalog "Österreichs Sternewelt 2013" vor. In Kooperation mit dem Österreichischen Wirtschaftsverlag präsentiert sich die Sternewelt Österreichs über einen auflagenstarken Hotelkatalog mit weltweiter Verbreitung durch die Österreich Werbung, eine nutzerfreundliche Homepage (www.sternewelt.at) und eine App für die steigende Zahl an Smartphone-Usern.

Weltweite Distribution

Ennemoser: "Ein wesentlicher Teil der insgesamt 55.000 Stück wird über das weltweite Vertriebsnetz der Österreich Werbung auf vier Kontinenten, in über 20 Ländern auf Messen und Veranstaltungen verteilt. So werden die deutsch- und englischsprachigen Kataloge nicht nur in allen europäischen Ländern, sondern zum Beispiel auch in Indien, China, Japan, Australien und in den USA gestreut. "

Des Weiteren erhalten Entscheidungsträger von Top-Unternehmen Österreichs, alle niedergelassenen Allgemein-Mediziner, alle Europ-Car-Kunden in Österreich und in der Slowakei, alle Aussteller der von Reed organisierten Messen in Wien und alle Besucher auf den Ferienmessen in Österreich und auf der "Alles für den Gast"-Messe in Wien und Salzburg ein Exemplar.

Sternewelt-App

Jede fünfte Hotelbuchung geht heute über eine App. Und der Anteil der Hotel- und Gastronomiesuche über mobile Endgeräte wächst rasch weiter. Vor diesem Hintergrund wurde als Pendant zum Sterneverzeichnis in Papierformat und der digitalen Lösung www.sternewelt.at vom Österreichischen Wirtschaftsverlag auch eine benutzerfreundliche Sterne-App geschaffen. "Dies ermöglicht Gästen eine kurzfristige Hotelbuchung und folglich eine flexible Routenplanung. Dadurch wird die österreichische Hotellerie für den mobilen Gast noch interessanter. Es ist ein wichtiger zukunftsweisender Schritt für unsere Betriebe", so Ennemoser.

Fachverband Hotellerie

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vertritt 18.000 Beherbergungsbetriebe mit 1,05 Millionen Betten und 126 Millionen Nächtigungen, der Fachverband Gastronomie vertritt rund 51.000 Gastronomiebetriebe. Das Hotel- und Gastgewerbe leistet mit rund 15 Mrd. Euro Umsatz einen wichtigen Beitrag für Österreichs Wirtschaft. (PM)

