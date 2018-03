Ö1-Quiz "gehört.gewusst" mit der ersten Super-Championsrunde 2013 am 27.1. live aus dem Casino Innsbruck

Wien (OTS) - Das Ö1-Quiz "gehört.gewusst" - jeden Sonntag um 13.10 Uhr - findet am 27. Jänner live im Casino Innsbruck statt. Der Eintritt ist frei.

Am 27. Jänner gastiert das Ö1-Quiz "gehört.gewusst" mit der ersten Super-Championsrunde 2013 im Casino Innsbruck. Wochenlang lieferten sich Kandidat/innen aus ganz Österreich via Telefon spannende und unterhaltsame Wissens-Gefechte. Zwei Mal pro Quiz-Saison kämpfen die Punktestärksten dann in einer öffentlichen Runde vor Publikum um den Super-Championspreis. Sattelfest in vielen Bereichen müssen die vier Kandidat/innen sein, wenn ihnen Moderatorin Doris Glaser Fragen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft zu knacken gibt. Der Gewinn, um den die Quiz-Champions spielen, ist eine musikalisch-literarische Flusskreuzfahrt auf der Rhone und Saone zu den Schätzen Südfrankreichs.

Auch das Saalpublikum ist eingeladen, bei der Live-Sendung mitzuspielen: Für die richtige Antwort auf eine Saalfrage winken "Dinner und Casino"-Gutscheine. Im Anschluss an die Live-Sendung lädt Casino Innsbruck zu einem Sektempfang und bietet die Möglichkeit, ermäßigte Begrüßungsjetons zu erwerben.

Das Ö1-Quiz "gehört.gewusst" mit der ersten Super-Championsrunde 2013 findet am Sonntag, den 27. Jänner im Casino Innsbruck statt. Einlass ab 12.15 Uhr, Beginn der Live-Sendung ist um 13.10 Uhr, der Eintritt ist frei. Aus rechtlichen Gründen ist der Besuch des Casinos nur volljährigen Personen unter Vorweis eines amtlichen Lichtbildausweises gestattet.

Bewerbungen als Kandidat/in für die kommenden Quiz-Ausgaben sind per E-Mail an gehoert.gewusst @ orf.at oder auf oe1.ORF.at/quiz möglich. Mehr zum Programm von Ö1 ist im Internet unter oe1.ORF.at abrufbar.

