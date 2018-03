Nur noch 48 Stunden: ÖVP-Team im Einsatz für Österreich

Appell an alle Österreicherinnen und Österreicher, sich an der Volksbefragung zu beteiligen: Jede Stimme zählt

Wien, 18. Jänner 2013 (ÖVP-PD) Das ÖVP Team war die vergangenen Wochen und Tage in allen neun Bundesländern unterwegs, um für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst zu werben. Heute geht es in den Endspurt: Unter dem Motto "Nur noch 48 Stunden" ist das ÖVP-Regierungsteam auch heute in Österreich unterwegs: ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger in Salzburg, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Wien, Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle in Tirol und Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz in der Steiermark. Die gemeinsame Botschaft: "Am Sonntag sind alle Österreicherinnen und Österreicher aufgerufen, eine Grundsatzentscheidung über die künftige Sicherheit dieses Landes zu treffen. Jede Stimme zählt. Die ÖVP setzt sich für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst ein. Wir wollen ein bewährtes System reformieren, statt mit Unbekanntem experimentieren." Anbei die wichtigsten Termine im Überblick. ****

