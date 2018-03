EANS-Kapitalmarktinformation: DZ BANK AG / Sonstige Kapitalmarkinformation gemäß § 30e WpHG

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Brief Single-Callable von 2013/2021; ISIN: DE000DZ1JQS2;

Reihe: C35;

Valuta: 18.01.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Inhaberschuldverschreibungen

Single Callable von 2013/2023;

ISIN: DE000DZ1JQZ7;

Emission: A173;

Valuta: 18.01.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Banken-CLN 2013-02 2,10% Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und Anleihenandienung oder Andienungsersatzbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen BARCLAY BANK PLC, London, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, von 2013/2018;

ISIN: DE000DZ1JTG1;

Emission: 8357;

Valuta: 18.01.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Banken-CLN 2013-03 2,25% Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und Anleihenandienung oder Andienungsersatzbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, Edinburgh, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, von 2013/2018;

ISIN: DE000DZ1JTH9;

Emission: 8358;

Valuta: 18.01.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Banken-CLN 2013-04 2,50 % Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und Anleihenandienung oder Andienungsersatzbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Paris, Französische Republik, von 2013/2018; ISIN: DE000DZ1JTJ5;

Emission: 8359;

Valuta: 18.01.2013

Anleihe: EUR 50.000.000 DZ BANK Unternehmens-CLN 2013-06 variabel verzinsliche Credit Linked Teilschuldverschreibungen mit Zinsausfall und Anleihenandienung oder Andienungsersatzbetrag ohne Kapitalgarantie in Bezug auf das Referenzunternehmen AXA, Paris, Französische Republik, von 2013/2018; ISIN: DE000DZ1JTK3;

Emission: 8360;

Valuta: 18.01.2013

