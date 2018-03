MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 11.01.2013 bis 17.01.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), der in zahlreichen öffentlichen Auftritten für das Ende der allgemeinen Wehrpflicht und die Einführung eines Berufsheers eintrat. Am kommenden Sonntag findet die österreichweite Volksbefragung zur Wehrpflicht statt, deren Ausgang beide Regierungsparteien als bindend bezeichnen. Im Ranking folgen Bundeskanzler Werner Faymann und Salzburgs Finanzlandesrat David Brenner (beide SPÖ) auf den Plätzen zwei und drei.

Für den höchsten Neueinstieg ins Ranking sorgte der alte und auch neue Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Er präsentierte am Mittwoch gemeinsam mit Martina Schröck (SPÖ) und Mario Eustacchio (FPÖ) Pläne und Ressortverteilung für seine dritte Amtszeit im Grazer Rathaus und erreichte damit den sechsten Platz.

