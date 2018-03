Zauberhaftes Winterwonderland bei Marc Cain auf der Fashion Week Berlin

Berlin (ots) - Mit einer traumhaft inszenierten Winterlandschaft stellte das deutsche Modeunternehmen heute der nationalen und internationalen Presse im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin die Trends der neuen Herbst/Winter Kollektionen 2013 vor. Besonderes Highlight der Fashion Show im Hotel de Rome war die exklusive Premiere von "Marc Cain Glam".

Mit einem kräftigen Applaus feierte die begeisterte Modepresse Marc Cain Creative Director Karin Veit nach dem glamourösen Show-Finale auf dem Catwalk. Unter den Zuschauern befanden sich neben hochrangigen Pressevertretern, Stylisten und namhaften Bloggern erneut zahlreiche prominente Gäste. Darunter Sonja Kirchberger, Mirja du Mont, Christine Neubauer, Mina Tander, Simone Thomalla mit ihrer Tochter Sophia und Uwe Ochsenknecht mit seiner Freundin Kirsten Viebrock, die anschließend noch von der Show schwärmten: "Wir sind schon zum zweiten Mal zu Gast bei Marc Cain. Die gezeigten Looks und die originelle Inszenierung haben uns total begeistert. Ganz besonders hat uns die Kombination aus femininen Kleidern zu derben Boots gefallen."

Die zauberhaft inszenierte Kulisse verwandelte den Ballsaal in ein verträumtes Winterwonderland - der New Yorker Central Park versunken im Schnee - und erweckte mit dieser fantasievollen Szenerie die Druckmotive der neuen Kollektionen zum Leben: antike Parkbänke in der Front Row, dahinter gereihte Holzstühle und als Eyecatcher eine dreidimensionale Rückwand mit Pop Up Schwänen und einer imposanten Brücke, durch die die Models auf den Catwalk einliefen. Um die winterliche Stimmung zu unterstreichen wurde der Raum in mintgrünes Licht getaucht.

22 Models präsentierten die Trends der neuen Herbst/Winter Saison 2013. Die Looks zeigten lässig-elegante Styles in ausdrucksstarken Qualitäten mit wertigem Glanz, markante Material- und Musterkontraste sowie außergewöhnlichen Farbharmonien in intensiven Tönen oder hellen Pastellen. Zu den Key-Looks zählten Kleider und Röcke mit skulpturalem Volumen sowie bedruckte Hosen und Blusen mit grafisch angeordneten Schwänen zu raffinierten Fransenwesten. Weitere Highlights waren luxuriöse Outfits mit Spitze, Federn, Pailletten oder Strassapplikationen.

Fulminanter Abschluss der Fashion Show war ein glanzvolles Finale, bei dem Schnee auf den Catwalk rieselte, als die Models die Premiere von "Marc Cain Glam" präsentierten.

"Wir freuen uns über das positive Feedback und die großartige Presseresonanz hier in Berlin. Jetzt blicken wir mit großer Freude und Spannung der neuen Saison entgegen", sagt Marc Cain Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung, Helmut Schlotterer.

Bilder finden Sie unter:

bit.ly/MarcCain_MBFWB2013

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH

fashionweek @ marc-cain.de

Fon +49 7471 709 219

Fax +49 7471 709 5 219