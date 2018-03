Deloitte gründet Partnerschaft mit Unternehmensdienstleister in Myanmar, dem Land mit den größten Chancen im Asien-Pazifik-Raum

(PRN) - - Die neue Independent Correspondent Firm von Deloitte in Myanmar wird die Öffnung der Wirtschaft des Landes mit Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Consulting, Beratungs- und Rechnungswesen unterstützen

New York (ots/PRNewswire) - Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") gab heute bekannt, dass eine sogenannte Independent Correspondent Firm (ICF) mit dem führenden Unternehmen für professionelle Dienstleistungen in Myanmar, Myanmar Vigour, gegründet wurde. Als Ergebnis dieser neuen ICF-Beziehung in Myanmar wird Deloitte in der Lage sein, eine vollständige Palette an professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Consulting und Finanzberatung über Myanmar Vigour Co. Ltd sowie Rechnungswesen durch die unabhängige Myanmar Vigour Group (zusammen "Myanmar Vigour") anzubieten und so die Kunden dabei zu unterstützen, die vielen Möglichkeiten der Kapitalisierung in diesem neu dafür zur Verfügung stehenden Land zu nutzen.

Die in jüngster Zeit zunehmenden Reformen und die Aufhebung der Sanktionen in Myanmar haben das Interesse von Unternehmen aus der ganzen Welt geweckt, die in dem Land investieren wollen, und viele der Kunden des Deloitte-Netzwerks aus allen Branchen streben danach, sich an der Entwicklung der Wirtschaft in Myanmar zu beteiligen.

"Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Fähigkeiten, durch den wir unseren Kunden in Myanmar mittels unserer ICF-Beziehung einen Markt zugänglich machen, der enormes Wachstumspotenzial hat", erklärte Chaly Mah, CEO & Regional Managing Director bei DTTL im Asien-Pazifik-Raum. "Durch die Kombination der tiefgreifenden lokalen Kenntnis von Myanmar Vigour mit dem Fachwissen des globalen Deloitte-Netzwerks sind wir bestens positioniert, um unseren neuen und bestehenden Kunden in Myanmar dabei zu helfen, ihre führende Marktposition zu festigen. Darüber hinaus freuen wir uns auch, das Land beim Aufbau von Kapazitäten in der professionellen Dienstleistungsbranche zu unterstützen."

Die Gründung der ICF bietet Myanmar Vigour Zugang zu einem globalen Netzwerk von Experten in über 150 Ländern. Das Unternehmen wird weiterhin von Gründer Soe Win geleitet, einer Führungsperson in der Branche mit über 30 Jahren Erfahrung im lokalen Regulierungs- und Marktumfeld. Das Unternehmen bietet multinationalen Unternehmen und lokalen Kunden seit 2003 vorbildliche professionelle Dienstleistungen.

"Für Myanmar ist dies eine große Chance", so Soe Win, Managing Director von Myanmar Vigour Co. Ltd. "Wir freuen uns sehr, mit Deloitte, einem Unternehmen, das sich für ein Angebot von professionellen Dienstleistungen der Weltklasse einsetzt, zusammenzuarbeiten."

Myanmar Vigour ist eine der renommiertesten Firmen für professionelle Dienstleistungen in Myanmar und bietet vielfältige Dienstleistungen, die von Erfahrung in der Buchhaltung über Beratung, Steuer- und Transaktionsberatung und bis hin zu Eingliederung/Registrierung von Unternehmen reichen und Kunden aus einem breiten Spektrum an Branchen anspricht.

Deloitte bezieht sich auf ein oder mehrere Unternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ein Unternehmen mit beschränkter Haftung aus dem Vereinigten Königreich, und auf dessen Netzwerk von Mitgliedsunternehmen, von denen jedes der Mitgliedsunternehmen rechtlich selbstständig und unabhängig ist. Bitte besuchen Sie www.deloitte.com/about, um eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und seinen Mitgliedsfirmen zu konsultieren.

Myanmar Vigour Co., Ltd. ist ein unabhängiges Partnerunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Ein Partnerunternehmen ist keine Mitgliedsfirma des Deloitte-Netzwerks.

