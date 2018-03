BB&T erreicht Rekord bei Jahresergebnis 2012; Quartalsergebnis steigt im 4. Quartal um 29 % auf 506 Millionen USD; EPS steigt mit 0,71 USD um 29 %

Winston-salem, North Carolina (ots/PRNewswire) - BB&T Corporation meldete heute einen den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinn in Höhe von 506 Millionen USD für das vierte Quartal. Dies stellt einen Anstieg von 29 % im Vergleich zu 391 Millionen USD im vierten Quartal 2011 dar. Der verwässerte Gewinn je Stammaktie belief sich auf 0,71 USD, was einen Anstieg von 29 % im Vergleich zu den 0,55 USD im vierten Quartal des Vorjahres darstellt. Die durchschnittlichen Gesamtaktiva stiegen in dem Quartal auf 1,20 %, verglichen mit 0,93 % im vierten Quartal des Vorjahres. Die durchschnittliche, den Aktionären zurechenbare Eigenkapitalrendite lag bei 10,5 %, was einen Anstieg darstellt, verglichen mit den 8,8 % im selben Quartal des Vorjahres.

Für seine Stammaktionäre erwirtschaftete BB&T im Jahr 2012 einen Nettogewinn in Höhe von 1,9 Milliarden USD, was einen Anstieg von 49 % verglichen mit den $1,3 Milliarden USD 2011 darstellt. 2012 belief sich der verwässerte Gewinn je Stammaktie auf 2,70 USD, verglichen mit 1,83 USD verwässerten Gewinns je Stammaktie im Jahr 2011. Dies stellt einen Anstieg von 48 % dar.

"2012 war ein außerordentliches Jahr für BB&T", erklärte der Vorsitzende und Chief Executive Officer Kelly S. King. "Wir haben einen Rekord-Nettogewinn für das Jahr erzielt und die meisten unserer strategischen Initiativen umgesetzt. Die zinsunabhängigen Erträge weisen eine jährliche Zunahme von 23 % auf, angeführt von Bestleistungen im Hypothekenbankgeschäft, Versicherungen und Investmentbanking und Maklergeschäft. Unsere Leistung profitierte von den starken Verbesserungen der Kreditkosten und von mehr als 6 % Wachstum beim Zinsüberschuss. Die Nettozinsspanne blieb mit 3,84 % in dem Quartal stark. Wir freuen uns darüber, dass die zinsunabhängigen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen gering blieben, obwohl seitdem Crump Insurance und BankAtlantic hinzugekommen sind. Auch konnten wir erfolgreich ein positives Betriebsergebnis erzielen."

"Trotz eines schwierigen Umfelds und zeitweiliger Schwierigkeiten wuchs der durchschnittliche Darlehensbestand für Investitionen weiterhin. Ausschlaggebend dafür waren C&I-Kredite, der direkte Handel und der Hypothekenmarkt, die im Vergleich zum letzten Quartal um jeweils mehr als 5 % auf Jahresbasis anstiegen."

"Die allgemeinen Einlagen wuchsen um fast 10 % und die nichtverzinslichen Einlagen stiegen um 25 % auf Jahresbasis. Auch die Einlagenverteilung verbesserte sich, was sich in einem Rückgang der Kosten für verzinsliche Einlagen um 18 Basispunkte gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres bemerkbar machte."

"Wichtig ist, dass wir uns im Kreditbereich weiterhin auf breiter Basis verbessern", erklärte King. "Die ertraglosen Aktiva gingen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 11 % zurück. Darin enthalten ist auch eine 23-prozentige Reduzierung des Bestands an zwangsvollstreckten Immobilien auf den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Jahre. Bei Außerachtlassung abgesicherter Darlehen beliefen sich die Nettoabschreibungen auf einen Wert von 1,04 %, was dem niedrigsten Stand der vergangenen vier Jahre entspricht."

"Auch auf unsere Leistungen in anderen Bereichen bin ich stolz. BB&T-Mitarbeiter gewannen branchenführenden Anerkennungen für die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bieten und dafür, das Leben von mehr als 1,6 Millionen Menschen in unseren Gemeinschaften durch unser jährliches Lighthouse Project positiv beeinflusst zu haben. Wir haben außerdem eine führende Rolle bei der Förderung der Bedeutung der Finanzdienstleistungsbranche übernommen, um ein gesünderes Wirtschaftsumfeld zu schaffen."

Leistungshöhepunkte des vierten Quartals 2012

-- Der durchschnittliche für Investitionszwecke bestimmte Darlehens- und Leasingbestand stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2012 auf Jahresbasis im Durchschnitt um 3,0 %. -- Die C&I-Kredite stiegen durchschnittlich um 5,4 % -- Die sonstigen Kredite für gewerbliche Immobilien stiegen durchschnittlich um 7,7 % -- Die Direktkredite für den Einzelhandel stiegen durchschnittlich um 6,3 % -- Die Hypothekarkredite für private Wohnbauvorhaben stiegen durchschnittlich um 5,7 % -- Die revolvierenden Kreditdarlehen stiegen durchschnittlich um 8,2 % -- Die privaten ADC-Kredite sanken um 35,3 % -- Der Gesamtumsatz für das vierte Quartal betrug 2,5 Milliarden USD, ein Anstieg von 8,0 % quartalsübergreifend auf Jahresbasis -- Das Nettozinseinkommen belief sich auf 1,5 Milliarden USD, was einen Anstieg von 5,1 % auf Jahresbasis gegenüber dem dritten Quartal 2012 darstellt, mit einem Gewinn von 26 Millionen USD für die beschleunigte Abschreibung von Absicherungsgeschäften -- Die zinsunabhängigen Erträge betrugen 1,0 Milliarden USD, was einen Anstieg von um 23,5 % darstellt, der auf starke Ergebnisse in den Bereichen Hypotheken, Versicherungen und Investment-Banking sowie Maklergeschäfte zurückzuführen ist. -- Positive operative Erträge erzielt -- Quartalsübergreifend stiegen die durchschnittlichen Geldanlagen auf Jahresbasis um 3,1 Milliarden USD bzw. 9,5 % -- Die zinslosen Geldanlagen sanken durchschnittlich um 1,9 Milliarden USD bzw. 24,7 % -- Die Durchschnittskosten für zinstragende Geldanlagen in diesem Quartal sanken um 4 Basispunkte auf 0,38 % -- Kennzahlen zur Bewertung der Vermögensqualität wurden deutlich verbessert -- Ertragslose Aktiva sanken bei Außerachtlassung abgesicherter Aktiva auf 182 Millionen USD bzw. 10,6 % -- Ausgehend von 0,97 % im vergangenen Quartal sank der prozentuale Anteil ertragsloser Aktiva am Gesamtvermögen bei Außerachtlassung abgesicherter Aktiva auf 0,85 %. -- Bei Außerachtlassung abgesicherter Vermögenswerte machten die Nettoabschreibungen 1,04 % des durchschnittlichen Darlehensbestands im Quartal aus. -- Die Kapitaldeckung blieb hoch. -- Die verfügbare Stammkapitalquote belief sich auf 6,9 % -- Die Tier-1-Stammkapitalquote belief sich auf 9,7 % -- Die Tier-1-Risikokapitalquote belief sich auf 11,4 % -- Die Fremdkapitalquote belief sich auf 8,2 % -- Die Kapitalquote belief sich auf 14,3 %

Präsentation der Gewinne und Zusammenfassung der Quartalsergebnisse

Um die Ergebniskonferenz zum vierten Quartal 2012 von BB&T live mitzuverfolgen, rufen Sie um 7:30 Uhr (US-Ostküstenzeit) heute die Telefonnummer (888) 632-5009 an und geben Sie den Teilnehmercode 5184622 an. Während der Telefonkonferenz wird eine Präsentation verwendet, die Sie ebenfalls auf unserer Website finden können. Aufzeichnungen der Telefonkonferenz werden auf der BB&T-Website oder über einen Anruf bei 1-888-203-1112 (Zugangscode 4313363) bis zum 17. Februar 2013 zur Verfügung stehen.

Um auf den Webcast und die Präsentation einschließlich der Erläuterungen zur Überleitung nicht GAAP-konformer Kennzahlen zuzugreifen, besuchen Sie www.BBT.com und klicken Sie auf "About" und dann auf "Investor Relations". Die Präsentation finden Sie unter "View Recent Presentations".

Die Zusammenfassung der Ergebnisse von BB&T aus dem vierten Quartal 2012 finden Sie einschließlich detaillierter Finanzübersichten auf der BB&T-Website unter www.BBT.com/financials.html.



Informationen zu BB&T

Mit einem Gesamtvermögen von 183,9 Mrd. USD und einer Marktkapitalisierung von 20,4 Mrd. USD zum 31. Dezember 2012 zählt BB&T zu den größten Finanzdienstleistungsholdings der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina und betreibt etwa 1.830 Finanzzentren in 12 US-Bundesstaaten sowie Washington, D.C. Das Unternehmen bietet eine vollständige Auswahl verschiedenster Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung, Hypotheken- und Versicherungsprodukte sowie dazugehörige Dienstleistungen. Als Fortune-500-Unternehmen wird BB&T regelmäßig von J.D. Power and Associates, der U.S. Small Business Administration sowie Greenwich Associates und weiteren Einrichtungen für außerordentliche Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Nähere Informationen über BB&T und die komplette Produkt- und Dienstleistungsauswahl des Unternehmens finden Sie auf www.BBT.com.

Bei den für das aktuelle Quartal angegebenen Kapitalquoten handelt es sich um vorläufige Kennzahlen. Je nach Fall werden abgesicherte sowie staatlich garantierte Kredite bei der Erfassung der Kreditqualität nicht berücksichtigt.

Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen und Leistungskennzahlen, deren Ermittlungsmethoden von den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") der Vereinigten Staaten von Amerika abweichen. Die Geschäftsleitung von BB&T zieht diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen zur Analyse der Geschäftsergebnisse des Unternehmens sowie dessen betrieblicher Effizienz heran. Die Geschäftsleitung vertritt die Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen ein besseres Verständnis der laufenden Geschäftsaktivitäten vermitteln und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Berichtszeiträumen erhöhen. Des Weiteren veranschaulichen sie die Tragweite signifikanter Gewinne und Belastungen während des aktuellen Berichtszeitraums. Ferner vertritt das Unternehmen die Ansicht, dass eine aussagekräftige Analyse seiner Finanzergebnisse ein Verständnis aller Faktoren erfordert, die der Unternehmensleistung zugrunde liegen. Die Geschäftsleitung von BB&T ist überdies der Ansicht, dass Anleger diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Analyse der finanziellen Leistung heranziehen können, ohne dass dabei die Auswirkungen außerordentlicher Posten berücksichtigt werden, die etwaige Trends hinsichtlich der Unternehmensergebnisse verschleiern könnten. Die veröffentlichten Kennzahlen sollen nicht als Ersatz für GAAP-konforme Finanzkennzahlen verstanden werden und sind nicht zwangsläufig mit den nicht GAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Nachfolgend sind die verschiedenen nicht GAAP-konformen Kennzahlen aufgeführt, von denen in dieser Pressemitteilung die Rede ist:

-- Die verfügbare Stammkapitalquote ist ebenso wie die Tier-1-Stammkapitalquote eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. BB&T berechnet die Tier-1-Stammkapitalquote nach der bei der SCAP-Bewertung verwendeten Definition. Die Tier-I-Stammkapitalquote nach Basel III ist ebenfalls eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Sie beruht auf einer bestmöglichen Einschätzung der vorgeschlagenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung von BB&T nutzt diese Kennzahlen zur Bewertung der Qualität des eingesetzten Kapitals und vertritt den Standpunkt, dass sie Anlegern bei der Analyse des Unternehmens von Nutzen sein werden. -- Um den Auswirkungen erworbener Darlehen und zwangsvollstreckter Immobilien Rechnung zu tragen, die durch den FDIC-Haftungsverbund abgesichert sind, wurden die Qualitätskennzahlen der entsprechenden Vermögenswerte für buchhalterische Zwecke bereinigt. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ohne vorherige Bereinigung zu einer Verzerrung der tatsächlichen Vermögensverhältnisse führen würde und Ergebnisse folglich nicht mehr mit anderen Berichtszeiträumen oder Portfolios vergleichbar wären, die nicht nach der Erwerbsmethode erfasst wurden. -- Einkünfte aus Gebühren sind ebenso wie Effizienzraten nicht GAAP-konform, da Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren, Aufwendungen für zwangsvollstreckte Immobilien, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Aufwendungen für Fusionen und Restrukturierungen, die Auswirkungen des FDIC-Haftungsverbunds sowie weitere bestimmte Rechnungsposten bei ihrer Berechnung nicht berücksichtigt werden. -- Die durchschnittlich verfügbare Eigenkapitalrendite ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, die angibt, wie hoch die durchschnittliche Eigenkapitalrendite ohne Berücksichtigung von immateriellen Vermögenswerten und den damit verbundenen Abschreibungen ist.

Eine Überleitung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den am ehesten mit ihnen vergleichbaren GAAP-Kennzahlen ist in der "Investor Relations"-Rubrik auf der Website von BB&T sowie in der Ergebniszusammenfassung des vierten Quartals 2012 von BB&T zu finden, die ebenfalls auf der Website von BB&T auf www.BBT.com/financials.html zu finden ist.

Diese Pressemitteilung enthält gewisse vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können Angelegenheiten betreffen, die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen oder auf Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den aktuellen Prognosen abweichen. Eine Zusammenfassung wichtiger Faktoren, die sich auf vorausschauende Aussagen von BB&T auswirken können, finden Sie in den von BB&T bei der Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. BB&T übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu überarbeiten.

