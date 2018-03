DSIT, eine Tochtergesellschaft von Acorn Energy, präsentiert Fallstudie auf der Konferenz Oil & Gas Infrastructure Security Africa

Givat Shmuel, Israel (ots/PRNewswire) - DSIT Solutions Ltd., eine Tochtergesellschaft von Acorn Energy , wird auf der internationalen Konferenz Oil & Gas Infrastructure Security Africa im Rahmen von Training und Workshops vom 21. bis 25. Januar 2013 in Accra (Ghana) eine Fallstudie präsentieren. Halten wird DSIT diese Präsentation am zweiten Veranstaltungstag, in den Morgenstunden des 22. Januar. Im Vordergrund der Konferenz steht die Ausarbeitung und Umsetzung neuer Lösungen für bestehende und aufkommende Bedrohungen in Afrika. Geschehen soll dies mithilfe neuer Informationen über Herausforderungen und durch die Entwicklung wegweisender Sicherheitslösungen in lokalem Kontext (http://oilandgas-security.com).

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO

)

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO

)

"Es ist sehr ermutigend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit heute in Afrika gegen die Risiken und Gefahren im Unterwasserbereich vorgegangen wird, die wichtige Anlagen an der Küste und auf offener See betreffen", so Dan Ben-Dov, Vice President Vertrieb & Marketing von DSIT. "Wir sind sehr zufrieden über die großartige Gelegenheit, mit Branchenführungskräften aus aller Welt, die für den Umgang mit Sicherheitsproblemen verantwortlich sind, operative Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit von Unterwasserstandorten zu erörtern. Dabei werden wir über Unterwasserbedrohungen wichtiger Öl- und Gasinfrastruktur, die fürchterlichen Konsequenzen derartiger Angriffe und natürlich auch über die komplette Lösungsauswahl sprechen, die DSIT seinen Kunden aus dem Energiesektor bereits weltweit anbietet, um den einzigartigen Herausforderungen bei der Unterwasserüberwachung Herr zu werden."

Benny Sela, der CEO von DSIT, ergänzte: "Unsere Muttergesellschaft Acorn Energy hat sich das Ziel gesetzt, ,Energie zu verbessern'. DSIT leistet einen Beitrag zu dieser Vision, indem das Unternehmen hochmoderne Lösungen für Bedrohungen kritischer maritimer Energieinfrastruktur rund um den Globus anbietet."

Informationen zu DSIT

DSIT entwickelt Sonar- und Akustiklösungen und ist als Systemintegrator fortschrittlicher "Security and Safety Command and Control"-Systeme aktiv. Das gesamte Leistungsspektrum des Unternehmens basiert auf neuester Technologie und ihrem intelligenten Einsatz in den Bereichen Energie, Handel, Verteidigung und innere Sicherheit. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst: das HSS-System (Harbor Surveillance System) PortView(TM), das DDS-System (Diver Detection Sonar) AquaShield(TM), das tragbare DDS PointShield(TM), Sonar-Simulatoren und -Trainer, Mobile Acoustic Ranges (MAR) und UASA-Systeme (Underwater Acoustic Signal Analysis). Besuchen Sie www.dsit.co.il für nähere Informationen.

Informationen zu Acorn Energy, Inc.

Acorn Energy, Inc. ist eine Holding-Gesellschaft, deren vier Portfoliounternehmen ihre Kunden dabei unterstützen, größere Produktivität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz zu erzielen - was sich in erhöhter Wirtschaftlichkeit niederschlägt. GridSense--überwacht alle kritischen Punkte im elektrischen Versorgungsnetz. OMNIMETRIX-überwacht Notstromerzeugungsanlagen per Fernzugriff und erhöht so ihre Zuverlässigkeit. US Seismic--liefert fiberoptische Sensorlösungen zur Erhöhung der Öl- und Gasproduktion und Senkung der Kosten. DSIT--bietet Sicherheitslösungen für Unterwasserbedrohungen maritimer Energieanlagen. Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.acornenergy.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Es besteht keine Garantie, dass US Sensor Systems Inc. oder Acorn Energy, Inc. ihre Geschäfte weiter ausbauen, die oben beschriebenen Initiativen umsetzen oder die oben beschriebenen Erwartungen erfüllen werden. Eine vollständige Darstellung aller Risiken und Unwägbarkeiten, die sich allgemein auf die Geschäfte von Acorn Energy und auf die Geschäfte von Tochtergesellschaften beziehen, finden Sie unter "Risk Factors" im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht auf Formular 10-K des Unternehmens, den das Unternehmen der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) vorgelegt hat.

KONTAKT Idoh Ophir Manager Vertrieb & Marketing DSIT Solutions Ltd. +972-3-531-3333 marketing @ dsit.co.il

Ansprechpartner für Investoren: Paul Henning Cameron Associates +1-212-245-8800 Paul @ cameronassoc.com

Web site: http://www.dsit.co.il/