North Atlantic Potash Inc. gibt Ressourcen für die Liegenschaft am Foam Lake gemäß National Instrument 43-101 bekannt

Saskatoon, Saskatchewan (ots/PRNewswire) - JSC Acrons kanadische Tochter North Atlantic Potash Inc. (North Atlantic) hat ein 11-Loch-Bohrprojekt auf seiner eigenen Kali-Liegenschaft am Foam Lake abgeschlossen. Darüber hinaus führte Boyd Petrosearch im Auftrag von North Atlantic eine 2D-Seismikstudie über 330 km durch. Das international anerkannte geologische Unternehmen North Rim Exploration Ltd. erstellte den Ressourcenkurzbericht für Foam Lake gemäss National Instrument 43-101. Laut der bisher vorliegenden Ergebnissen befinden sich dort 942 Mio. Tonnen 19 % K20 (30 % KCL) mit 218 Mio. Tonnen angegebenen und 724 Mio. Tonnen abgeleiteten Ressourcen.

Die Liegenschaft am Foam Lake umfasst vier zusammenhängende Kalilizenzen, KP 382, 383, 508 und 509 und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1.300 kmsquared. Das Bohrprogramm umfasst 11 Bohrlöcher: drei in KP 382, fünf in KP 508, zwei in KP 509 und eins in KP 383. Es wurden drei für Saskatchewan typische Kaliformationsglieder erbohrt und Proben entnommen: am Patience Lake, Belle Plaine und Esterhazy. Erwartungsgemäss war das Esterhazy-Formationsglied die konsistenteste der drei erbohrten Kalizonen.

"Wir sind mit den Ergebnissen unserer intensiven Bohrungen am Foam Lake sehr zufrieden und werden nun zur nächsten Projektphase übergehen. Da unsere Muttergesellschaft JSC Acron über umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Düngemittelbereich verfügt, ist dieses Projekt sowie das Joint Venture, das wir mit Rio Tinto im Süden Saskatchewans planen, für unser Unternehmen äusserst zukunftsträchtig," erklärt Arie Zuckerman, President von North Atlantic Potash. "Das Hauptziel unseres Unternehmens ist weiterhin der Kaliabbau in Saskatchewan."

"Nur ein Jahr nach unseren sehr erfolgreichen Abkommen mit Yancoal und Rio Tinto im September 2011 sind wir mit dem Abstecken unserer Kalivorkommen in Saskatchewan einen grossen Schritt weitergekommen," fügt David Waugh, CEO von North Atlantic Potash hinzu. "Wir werden unsere Grundressourcen weiter erforschen und unsere Bestände einsetzen, um unsere globalen Strategien zum Kaliabbau weiter auszubauen.

North Atlantic Potash

Das Hauptaugenmerk von North Atlantic Potash Inc. liegt auf dem Ausbau der Kaliproduktion in Kanada. Derzeit besitzen wir eines der weltweit grössten, für den Kaliabbau zugelassenen Gebiete im Kaligürtel von Saskatchewan. Unser Geschäft wurde 2008 mit dem Erwerb von Erschliessungslizenzen für mehr als 8.500 kmsquared abgeschlossen. Ziel war die Entwicklung einer Kalimine. http://www.northatlanticpotash.com

JSC Acron

Acron ist ein schnell wachsender Konzern aus miteinander verflochtenen Unternehmen und einem führenden globalen Mineraldüngerhersteller. Zu den geschäftlichen Kernbereichen gehören Ammoniak-, Stickstoff- und komplexe Mineraldünger sowie organische und anorganische Verbindungen. Der Konzern verfügt über drei grosse Produktionseinrichtungen , eine eigene logistische Infrastruktur sowie ein internationales Vertriebsnetzwerk und investiert in eine eigene Rohstoffbasis. http://www.acron.ru/en

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Ansprechpartner Medien: David Waugh, CEO North Atlantic Potash +1-(306)-975-0210 waugh@northatlanticpotash.com

Arie Zuckerman, President North Atlantic Potash +011-972-50-200-7067 ariezuc@gmail.com