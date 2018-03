Crytek expandiert weiter mit der Gründung von Crytek Istanbul / Führender Softwareentwickler kehrt zu seinen Wurzeln zurück und investiert in der Türkei

Istanbul (Türkei) / Frankfurt am Main (Deutschland) (ots) - Januar 17, 2013 - Die Crytek GmbH hat heute die offizielle Eröffnung von Crytek Istanbul, dem achten Mitglied der weltweiten Studiofamilie, bekannt gegeben. Die Eröffnungszeremonie fand in Istanbul's Ciragan Palast unter Anwesenheit des türkischen Ministers für Wissenschaft, Industrie und Technologie, Nihat Ergün, statt.

Crytek Istanbul wird sich vordergründig auf das Wachstum von Crytek's free-to-play Geschäft mit Warface und der eigens entwickelten Plattforn GFACE fokussieren, aber auch das Wachstum des CryENGINE® Lizenzgeschäftes in der Türkei, dem Mittleren Osten und Nordafrika vorantreiben.

Cevat Yerli, CEO der Crytek GmbH, drückte seine Begeisterung im Rahmen der Eröffnung aus: "Crytek Istanbul öffnet nicht nur eine Tür zu weiterem Wachstum, sondern repräsentiert eine Investition in ein Land, zu welchem wir eine sehr enge Bindung haben. Wir haben schon lange die Ambition und das Bestreben, in der Türkei zu investieren und glauben, dass nun der richtige Moment gekommen ist, diese Pläne umzusetzen. Vom ersten Tag an werden wir hart daran arbeiten, einen positiven Einfluss auszuüben und Crytek's Reputation für Qualität und Innovation weiter zu festigen."

Serhat Bekdemir, Geschäftsführer von Crytek Istanbul, hob das große Potenzial der Türkei hervor: "Crytek's Entscheidung, eine dauerhafte Niederlassung in der Türkei zu etablieren, unterstreicht die Firmenphilosophie, aussichtsreiche neue Märkte zu unterstützen. Als ein wachsender Markt für Computer- und Videospiele eignet sich die Türkei hervorragend für Crytek, um sein Profil zu diversifizieren und starke Bindungen mit einer Gruppe von enthusiastischen Spielern, Entwicklern und Geschäftspartnern zu etablieren."

Die Gründung von Crytek Istanbul markiert auch eine Rückkehr zu den Wurzeln von Avni, Cevat und Faruk. Die drei türkischen Brüder haben Crytek 1999 gemeinsam gegründet.

Über Crytek

Crytek GmbH ("Crytek") ist ein unabhängiges Unternehmen, das mit an der Spitze der interaktiven Unterhaltungsindustrie steht und dessen Bestreben darin liegt, bisher Unmögliches im Gaming-Bereich möglich zu machen, indem es herausragende Spielerlebnisse bietet für Xbox 360, PlayStation 3, PC, Mobilgeräte und Spiele-als-Service durch ihre innovative 3D-Spiel-Techologie CryENGINE®.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main (Deutschland). Crytek hat außerdem Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea), Nottingham (UK), Shanghai (China) und Istanbul (Türkei).

Seit der Gründung im Jahre 1999 hat Crytek unablässig Anerkennung geerntet und Auszeichnungen erhalten wie 2011 den Develop Award for Best Independent Studio und 2010 einen Red Dot Design Award. Cryteks mehrfach ausgezeichnete Spiele umfassen Far Cry®, Crysis® (Best PC Game of E3 2007 und Best Technology bei den 2008 Game Developers Choice Awards), Crysis Warhead® (ausgezeichnet für Best Graphics Technology bei den IGN Best of 2008 Awards) und Crysis® 2 (gewann Best Shooter bei der E3 2010 und der Gamescom 2010) und Warface (gewann Best Social/Casual/Online Game auf der Gamescom 2012).

Mehr Informationen erhältlich unter www.crytek.com.

