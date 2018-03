Interwetten: Holt Guardiola Messi zum FC Bayern?

Gzira (OTS) - Der Transfercoup des Jahres ist dem FC Bayern schon Mitte Januar gelungen. Erfolgstrainer Pep Guardiola wurde an die Isar gelockt. Passend dazu hat Sportwetten-Pionier Interwetten bereits interessante Wetten online. Wechselt Lionel Messi von Barcelona zu den Bayern?

Die Chancen stehen laut den Buchmachern von Interwetten schlecht, dass der viermalige Weltfußballer seinem ehemaligen Coach zum FC Bayern folgt. Die Quote beträgt lediglich 1,01. Bei Interwetten gibt es aber den 15-fachen Einsatz retour, sollte den Bayern diese Transfersensation gelingen.

Die Interwetten Buchmacher glauben auch nicht, dass Guardiola seinen Vertrag beim FC Bayern bis zum Ende der Saison 2015/2016 erfüllen wird. Die Wett-Quote steht bei nur 1,50. Sollte der FC Bayern ein Europapokalspiel unter Pep Guardiola gegen den FC Barcelona gewinnen, dann gibt es eine satte Rendite bei Interwetten, die Wett-Quote liegt aktuell bei 4,50!

Titelhamster und großer Vorsprung

Die Interwetten Buchmacher gehen davon aus, dass Guardiola mit den Bayern mehr als fünf Titel nach München holen wird! Dafür gibt es eine satte Wett-Quote von 2,50. Für die aktuelle Spielzeit bietet Interwetten bereits viele spannende Wetten an. Glaubt man den Wett-Quoten des Online-Sportwetten-Pioniers, dann wird der FC Bayern am Ende der Saison sieben oder mehr Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten in der Bundesliga aufweisen.

Werner Becher, Chief Executive Officer der Interwetten Group

"Mit Pep Guardiola hat der FC Bayern einen echten Coup gelandet, der die deutsche Bundesliga ungemein aufwertet, sozusagen adelt. Interwetten hat passend dazu am schnellsten reagiert und die interessantesten Wetten im Zusammenhang mit diesem Engagement unseren Kunden bereits zur Verfügung gestellt."

Über Interwetten

Wetten ist unser Sport.

Interwetten wurde 1990 als Sportwetten Anbieter gegründet und ging 1997 mit der Website www.interwetten.com online. 2013 präsentiert sich Interwetten als Online-Entertainment-Company und bietet neben der klassischen Sportwette ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casino und eine Vielzahl an spannenden Games.

Link: www.interwetten.com

