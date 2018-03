Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 18.1.: "Der Traum vom Urlaub"

Wien (OTS) - Trends im Tourismus hat sich Ellen Lemberger für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" angesehen - zu hören am Freitag, den 18. Jänner um 9.44 Uhr in Ö1.

Viele Wintersportorte gehen derzeit unter in Schnee. Das freut die Tourismusbetriebe. Die Buchungslage ist sehr gut, auch für die kommenden Semesterferien sind die Hoteliers optimistisch. Die Wintersaison hat sich in Österreich mittlerweile zur stärksten und wichtigsten Zeit für die Tourismusbetriebe entwickelt. Gedanklich sind diese aber schon längst auch bei der Sommersaison. Das zeigen die vielen Reisemessen, die derzeit überall stattfinden. Grund genug für uns, sich die Trends im Tourismus anzusehen. Wie viele Menschen reisen, wer profitiert, was sind die Trends? Und, ist es nur eine finanzielle Frage, warum manche Menschen gar nicht auf Urlaub fahren?

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at