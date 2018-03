1. Corporate Transparency Day Krems

Krems (OTS) -



1. Corporate Transparency Day Krems



Donnerstag, 14. Februar 2013

Beginn: 9:30 Uhr



Programm und Anmeldung:

http://www.ots.at/redirect/Programm_und_Anmeldung



Das Strafrechtsänderungsgesetz 2012 hat auch für Unternehmen

zahlreiche Neuerungen gebracht. Welche Auswirkungen das Gesetz auf

die Definition von Korruption hat, was die neue gesetzliche Basis

für Compliance in Unternehmen bedeutet und wie diese auf der weißen

Seite bleiben, welche Herausforderungen sich für Lobbyismus als

Beruf ergeben und wie die juristische Lehre die neuen Bestimmungen

sieht, das diskutiert mit prominenter Expertenbesetzung der erste

Corporate Transparency Day Krems an der Donau-Universität Krems.



Datum: 14.2.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Donau-Universität Krems Audimax

Doktor-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems an der Donau



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ingrid Ladner

Donau-Universität Krems - Universität für Weiterbildung

Stabsstelle für Kommunikation

T +43 (0)2732 893-2253

M +43 (0)664 834-0019

F +43 (0)2732 893-4258

www.donau-uni.ac.at/presse