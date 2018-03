EANS-Research: Montega AG / bmp media investors AG: Neuausrichtung nach Revotar-Insolvenz abgeschlossen - newtron mit Buchgewinn verkauft

Hamburg (euro adhoc) - bmp media investors hat die 2011 begonnene Neuausrichtung auf den Bereich Media & Marketing Services abgeschlossen. Das Unternehmen gab gestern bekannt, dass die Biotechbeteiligung Revotar zahlungsunfähig ist. bmp hatte Revotar zuvor schon wertberichtigt, so dass keine weitere Ergebnisbelastung aus der Insolvenz resultiert.

Bereits letzte Woche hatte bmp den Verkauf seiner Beteiligung newtron an die Liechtensteinische Post Beteiligungs AG bekanntgegeben. Der Mittelzufluss durch den Verkauf des eProcurement Software-Unternehmens liegt laut bmp im siebenstelligen Bereich (Montega Prognose: 1,4 Mio. Euro). Die Transaktion wurde noch in Q4 2012 abgeschlossen. Der Buchgewinn dürfte bei rund 0,4 Mio. Euro liegen und somit das Jahresergebnis 2012 positiv beeinflussen. Aufgrund der Abschreibung auf Revotar gehen wir dennoch von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2 Mio. Euro in 2012 aus.

Die verbleibende Technologiebeteiligung E.T.H. wird künftig, aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe, dem Bereich Media & Marketings Services zugeordnet. Die börsennotierte Heliocentris Energy Solutions AG fällt unter den Wertpapierbestand und wird folglich nicht mehr im Beteiligungsportfolio ausgewiesen.

TV-App dailyme und Studienplattform iversity mit Fortschritten

Nachdem die kostenlose TV-App bereits im Oktober des vergangenen Jahres die BBC Worldwide als neuen Contentpartner gewinnen konnte, wurde im Dezember eine Kooperation mit der YourFamily Entertainment AG geschlossen. Der preisgekrönte PayTV Sender zeigt künftig 25 in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelte Serien für Kinder und ist somit erstmals Mobile on Demand verfügbar. Damit verstärkt dailyme sein Kinderprogramm und wird für eine weitere Kundengruppe attraktiv.

Zudem konnte iversity, eine Internetplattform für Lehrveranstaltungen, Forschungsgruppen und Konferenzen, in einer weiteren Finanzierungsrunde T-Venture und Marcus Riecke als neue Investoren gewinnen. Marcus Riecke, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei Bertelsmann, eGroups (heute Yahoo! Groups), eBay, StudiVZ und Monster verfügt, wird zudem die bisherige Geschäftsführung als neuer CEO unterstützen.

Aktie deutlich unterbewertet - 80% der MK durch Cash und Wertpapiere abgedeckt

Mit einem Mittelzufluss von rund 1,4 Mio. Euro sollte bmp per Ende 2012 über eine Nettoliquidität in Höhe ca. 5 Mio. Euro verfügt haben. Der Marktwert der zwei börsennotierten Beteiligungen Heliocentris und K2 liegt aktuell bei rund 4,2 Mio. Euro.

Somit machen die liquiden Mittel und Wertpapiere rund 80% der aktuellen Marktkapitalisierung aus. Entsprechend sind die restlichen 15 Beteiligungen auf aktuellem Kursniveau mit lediglich 2,5 Mio. Euro bewertet. Allein brand eins dürfte diesen Wertansatz deutliche übersteigen. Entsprechend empfehlen wir die Aktie weiterhin klar zum Kauf. Das Kursziel wird aufgrund des Verkaufs der newtron Beteiligung über dem von uns angesetzten Buchwert auf 1,20 Euro erhöht (alt: 1,15 Euro).

