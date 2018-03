ÖH Innsbruck: Inskriptionsfrist endet mit 05. Februar!

Innsbruck (OTS) - "Seit vergangenem Wintersemester gilt in Österreich eine neue Inskriptionsfrist für Studienanfänger. Diese neue Inskriptionsfrist für Bachelor-, Diplom- und Lehramtsstudien, welche am 05. Februar endet, bietet zahlreiche Ausnahmen - etwa für Studieninteressierte, welche erst zu einem Nachtermin die Matura absolvieren oder für solche, welche die Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) nicht geschafft haben", erklärt der Vorsitzende der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Innsbruck, Florian Heiß (AktionsGemeinschaft).

"Für Studieninteressierte bietet die Universität Innsbruck wie auch schon im vergangenen Semester ein besonderes Service an, so kann auf der Seite der Studienabteilung eine Vorerfassung durchgeführt werden, um längere Wartezeiten am Schalter zu vermeiden und die Zeit bei der Erstinskription an der Universität zu verringern", führt Heiß aus.

"Alle Informationen zur Erstinskription bekommen StudienanfängerInnen direkt bei uns vor Ort im ÖH-Sekretariat oder unter 0512/507-4900. Noch haben Interessierte genau 19 Tage Zeit, um sich für ihr Wunschstudium zu inskribieren", schließt Heiß.

