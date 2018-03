JUGENDVERTRETUNG: Noch bis 17.2. als UNO-Jugenddelegierte 2013 bewerben!

Die BJV ruft Jugendliche zwischen 18 und 24 Jahren auf, sich als Jugenddelegierte zu bewerben, um an der UNO-Generalversammlung im Herbst 2013 teilzunehmen.

Wien (OTS) - Bereits seit mehreren Jahren entsendet die Bundesjugendvertretung (BJV) Jugenddelegierte zur UNO-Generalversammlung in New York und setzt sich dadurch auch international für die Stärkung von Jugendbeteiligung ein. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren für die Generalversammlung im Herbst 2013, an der wieder eine Person als JugenddelegierteR teilnehmen und die Interessen junger Menschen aus Österreich vertreten kann.

Spannende Aufgaben warten!

Die Tätigkeiten von Jugenddelegierten sind vielfältig: Sie beraten sowohl die Ständige Vertretung Österreichs als auch die nationale Delegation in Jugendangelegenheiten und nehmen an den Sitzungen des 3. Komitees der UNO-Generalversammlung und anderen Meetings teil. Das heißt, sie verbringen insgesamt etwa drei Wochen direkt bei der Generalversammlung in New York!

Vor Ort vernetzen sich die TeilnehmerInnen mit anderen Jugenddelegierten aus unterschiedlichen Ländern, um sich gemeinsam für Jugendanliegen einzusetzen und beispielsweise eigene Veranstaltungen zu organisieren. Einer der Höhepunkte bei der Generalversammlung ist für die Jugenddelegierten, eine eigene Rede über die Anliegen von jungen Menschen zu halten. Eine einmalige und spannende Erfahrung, wie die Jugenddelegierten der vergangenen Jahre berichten können!

Voraussetzungen für eine Bewerbung als JugenddelegierteR sind:

Alter: 18-24 Jahre

österreichische Staatsbürgerschaft

hervorragende Sprachkompetenz in Englisch

Interesse an (internationaler) Jugendpolitik, Jugendarbeit bzw. jugendrelevanten Themen

Engagement im Bereich Jugendpolitik/-arbeit

zeitliche Ressourcen für Vernetzungs- und Vorbereitungstreffen im Vorfeld und für die Teilnahme an der Vollversammlung

vollständige Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsbogen, Motivationsschreiben, Essay)

Bewerbung bis 17. Februar 2013

Aufenthalt und Kosten

Der Aufenthalt in New York findet etwa Anfang bis Mitte Oktober 2013 statt. Flug, Unterbringung und Verpflegung werden vollständig für den/die Jugenddelegierte/n übernommen.

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten als UNO-JugenddelegierteR, Bildmaterial und Bewerbungsunterlagen sind auf der Website der Bundesjugendvertretung unter www.youthdelegate.at zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at