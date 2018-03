L'TUR strafft Führungsstruktur / In Zukunft rücken die Vertriebskanäle des Veranstalters noch enger zusammen

Baden-Baden (ots) - Der Marktführer für Last Minute-Urlaub reagiert auf die wachsende Bedeutung der unterschiedlichen Vertriebskanäle und baut die Führungsstruktur um. In Zukunft wird es statt vier Vorstandsressorts drei geben.

Markus Orth, CEO der L'TUR Tourismus AG, übernimmt aus dem bisher eigenständigen Bereich des Shopvertriebs künftig auch die Verantwortung für den stationären Vertrieb. Finanzvorstand Kai Klitzke ist zusätzlich für die personellen und administrativen Themen rund um die L'TUR-Shops zuständig. Produktvorstand Sven Schikarsky wird dann die gesamte Prozesskette von der Produktion bis zum Verkauf am Counter steuern.

"Mit dieser Maßnahme schließen wir den vor Jahren angestoßenen Management-Umbau ab", sagt Markus Orth. "Dieser integrierte Multi-Kanal-Ansatz ermöglicht es uns, die einzelnen Vertriebskanäle effizienter zu verzahnen und zugleich den stationären Vertrieb besser in die neue digitale Welt einzubinden", so Orth. "Damit wird auch die Rolle des stationären Vertriebs nachhaltig gestärkt. Unsere Kunden können die Vorteile der einzelnen Kanäle so noch besser nutzen."

In den vergangenen Jahren hat L'TUR den Online-Verkauf stark forciert und ist heute mit über 50 Prozent Web-Anteil einer der führenden deutschen Veranstalter im Internet. Dieser Anteil soll bis 2015 konsequent ausgebaut werden. Neben dem Verkauf der eigenen Veranstalter-Produkte übernimmt L'TUR zunehmend das Vermittlungsgeschäft für TUI Last Minute-Produkte und sehr erfolgreich für Bahn-Reisen und Kreuzfahrten. "Dieser Entwicklung tragen wir mit der neuen Führungsstruktur Rechnung", so Orth.

Der bisherige Vorstand für den stationären Vertrieb, Carsten Burgmann, verlässt im gegenseitigen besten freundschaftlichen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsleitung das Unternehmen. Carsten Burgmann hat insbesondere den Vertrieb von L'TUR-Angeboten in den TUI Leisure Travel-Büros erfolgreich vorangetrieben, wie auch die Buchbarkeit von TUI-Produkten in den L'TUR-Shops eingeführt.

Europas Marktführer für Last Minute-Reisen erzielte im Geschäftsjahr 2011/2012 mit rund einer Million Kunden einen Umsatz (inkl. vermittelter Umsatz) in Höhe von 459 Millionen Euro (Vorjahr: 428 Millionen Euro). Die TUI Travel PLC ist mit 70 Prozent an L'TUR beteiligt, L'TUR-Gründer Karlheinz Kögel hält 30 Prozent. Die Last Minute-Reisen sind bis wenige Stunden vor Abreise buchbar und bis zu 50 Prozent günstiger als im Reisekatalog. Täglich gibt es rund zehn Millionen Angebote von über 10 000 Hotels und 130 Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, TUIfly, Condor, Air Berlin und Germanwings. Die Reisen sind in 165 L'TUR Shops, per Telefon (00 800 / 21 21 21 00) und unter www.ltur.de buchbar.

