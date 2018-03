Schneefall im gesamten Landesgebiet

Kettenpflicht auf 19 Straßenabschnitten

St. Pölten (OTS/NLK) - Aufgrund heftiger Schneefälle im gesamten Landesgebiet findet man heute, Donnerstag, 17. Jänner, auf den Landesstraßen B und L durchgehend Schneefahrbahnen vor. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel und Mostviertel auf jeweils bis zu 20 Zentimeter, im Weinviertel auf bis zu 10 Zentimeter und im Industrieviertel auf bis zu 40 Zentimeter. Die erforderlichen Streu- und Räumeinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge gibt es auf der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld, für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 6 bei Nodendorf, der B 36 zwischen Roggenreith und Armschlag, der B 18 über den Gerichtsberg, der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 21 über den Ochsattel, das Gscheid und den Rohrerberg, der B 23 über den Lahnsattel, der B 41 zwischen Steinbach und Karlstift, der B 71 über den Zellerrain, der L 5211 zwischen Hofamt und Ochsattel, der L 138 zwischen Miesenbach und Puchberg am Schneeberg, der L 162 zwischen Aggsbach Dorf und Gansbach, der L 3085 zwischen Klement und Ernstbrunn sowie der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 135 über das Preiner Gscheid und auf der L 175 zwischen Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen betrugen in den Morgenstunden zwischen - 7 Grad in Gaming und 0 Grad in Laa an der Thaya, Neunkirchen und Retz. Im Raum Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Wolkersdorf, Pottenstein, Wiener Neustadt, Lilienfeld, St. Pölten, Korneuburg, Langenlois, Pöggstall und Weitra kommt es abschnittsweise zu Schneeverwehungen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetreib, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

