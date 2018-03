Kinder- und Familienprogramm im Landesmuseum 2013

Festivals, Führungen, Ferienaktionen und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einer Reihe an Festivals, speziellen Führungen, Ferienaktionen und Angeboten wie "Film des Monats", "Sonntag im Museum" etc. bietet das Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten auch heuer wieder eine reichhaltige Palette an Veranstaltungen und Vermittlungsprogrammen für Kinder und Familien zu den Themen "Geschichte erforschen", "Kunst erleben" ,"Natur begreifen" und "Abenteuer Museum".

Erster Programmpunkt ist das Festival "Abenteuer Wissen" über "ZeitGeschichte hautnah" mit Kreativstationen, Familienführungen, einem Filmprogramm und freiem Eintritt bis 18 Jahre am Sonntag, 20. Jänner, von 9 bis 17 Uhr. Im Herbst wartet "Abenteuer Wissen" mit einem bunten Familienprogramm zum Thema Schmetterlinge auf: Am Sonntag, 20. Oktober, gibt es ebenfalls freien Eintritt bis 18 Jahre.

Jeden ersten Sonntag im Monat - und damit das nächste Mal am 3. Februar - lädt das Landesmuseum dazu ein, gemeinsam mit der Familie den ganzen Tag im Museum zu verbringen. Dabei kann man bei Kreativstationen die aktuellen Ausstellungen spielerisch entdecken (jeweils ab 13 Uhr) oder im Rahmen von Familienführungen deren Hintergründe erfahren (jeweils ab 13.30 Uhr) bzw. im hauseigenen Mikro-Labor Mikroskop-Bilder auf großer Leinwand betrachten (jeweils ab 15 Uhr). Am 3. Februar widmen sich beispielsweise die Kreativstationen den Sandmandalas und die Livebilder aus dem Mikroskop dem Thema "Alle Knospen brechen auf".

Überdies werden jeden ersten, dritten und (allenfalls) fünften Sonntag im Monat sowie an Feiertagen jeweils ab 13.30 Uhr monatlich wechselnde Museumstouren geboten - im Jänner geht es dabei um "Ein Land im Zeitraffer. Niederösterreich seit 1848", im Februar um "Kiesel & Klunker. Vielfalt aus Niederösterreichs Boden" und im März um den "Heiligen Leopold - Mensch, Politiker, Landespatron". Jeden zweiten und vierten Sonntag gibt es zur selben Zeit einen Highlightrundgang. Als erste "Filme des Monats" werden jeweils von Dienstag bis Samstag ab 15.30 Uhr im Jänner "Lebendes Museum", im Februar "Wasserreich Österreich. Die Donau" und im März "Wolfsspuren", ein BBC Wildlife Special, gezeigt.

Damit die Ferien nicht fad werden, bietet das Landesmuseum sowohl während der Semester- (2. bis 10. Februar) als auch während der Osterferien (23. bis 29. März) täglich ab 13 Uhr Kreativ- und Experimentierstationen, eine Rätselrallye mit Gewinnspiel sowie freien Eintritt bis 18 Jahre. Während der Sommerferien heißt es dann bei zahlreichen Ferienspielen in ganz Niederösterreich "Landesmuseum on Tour".

Speziell für die jüngsten Gäste sind neben dem Kinder- und Jugendbuchfestival "KiJuBu" (Wochenendprogramm am 16./17. März) auch die für Kinder ab vier Jahren geeigneten "Kindergeburtstage im Museum", die "KidsCard" oder die bei allen Sonderausstellungen in den Bereichen Natur und Geschichte aufgelegten Kinderkataloge konzipiert.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten unter 02742/90 80 90-999, Martina Deinbacher, e-mail martina.deinbacher @ landesmuseum.net und www.landesmuseum.net.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk