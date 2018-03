Nominierungen rund um die Top-Wirte 2013 stehen fest

Gala am 21. Jänner in Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Kommenden Montag, 21. Jänner, werden in der Arena Nova in Wiener Neustadt im Rahmen der Top-Wirte-Gala die besten Wirte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gekürt und somit die besten Kochkünstler und Gastgeber 2013 ausgezeichnet. Überreicht werden die Trophäen von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Insgesamt werden in drei Kategorien Auszeichnungen vergeben. Bei diesen Kategorien handelt es sich um "Einsteiger des Jahres 2013", "Aufsteiger des Jahres 2013" und "Top-Wirt-Sieger 2013". In der Kategorie "Einsteiger 2013" sind Philipp Barosch (Rathausstüberl, Laxenburg), Franz und Andrea Buchinger (Landgasthof Buchinger, Harmannsdorf), sowie Patrick Friedrich und Sebastian Pesau (Weingut Hutter, Krems) nominiert. In der Kategorie "Aufsteiger 2013" sind Kurt Hoffmann (s'Pfandl am Hauptplatz, Tulln), Gerda und Karl Polak (Gasthaus zur Linde, Mistelbach), sowie Alexander und Suzana Rehberger (Landgasthof zum Schwarzen Adler, Altenmarkt) nomiert. Um den "Top-Wirt" des Jahres 2013 rittern Michael und Sabine Kolm (Gasthaus Bärenhof Kolm, Arbesbach), Andreas Plappert (Schlosswirt, Waidhofen an der Ybbs), sowie Harald und Sonja Pollak (Retzbacherhof, Unterretzbach).

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marian Hiller, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marian.hiller @ noe.co.at.

