Nora Tschirner ist die deutsche Lara Croft / Kinostar leiht im neuen Tomb Raider der legendären Spiele-Ikone ihre Stimme

Lara Croft ist die wohl bekannteste Heldin der Spielegeschichte - und eine weltweite Ikone der zeitgenössischen Pop-Kultur weit über die Grenzen der Games hinaus. Square Enix freut sich bekanntgeben zu können, dass im neuen TOMB RAIDER der Kinostar Nora Tschirner als deutsche Stimme in die Rolle der berühmten Videospiel-Abenteurerin schlüpft.

Im neuen TOMB RAIDER-Abenteuer, das am 5. März 2013 erscheint, begleiten Spieler die junge Lara Croft auf ihrem allerersten Abenteuer und erleben hautnah, wie die angehende Archäologin auf einer mysteriösen Insel strandet und durch einen brutalen Überlebenskampf zur weltbekannten Heldin geformt wird. Laras erstes Abenteuer ist auch ihr bisher dramatischstes - entsprechend groß der Aufwand, um eine deutsche Lokalisierung der Spitzenklasse zu gewährleisten. Um die emotionale Tiefe der Figur perfekt zu transportieren, wurde mit Nora Tschirner eine äußerst erfahrene Schauspielerin für die Rolle gewonnen.

"Ich musste nicht groß überlegen, diese Rolle anzunehmen - Lara Croft ist einfach eine echte Legende. Das Konzept, im neuen TOMB RAIDER ihre Entstehungsgeschichte zu erzählen und die Figur mit einer größeren Tiefe anzulegen, fand ich total spannend. Es ist sicher eine der intensivsten und emotionalsten Rollen, die ich bisher spielen durfte," kommentierte Nora Tschirner ihre Erlebnisse bei den Aufnahmen.

"Mit Nora Tschirner einen der jungen Top-Stars Deutschlands und noch dazu eine so ausgezeichnete Schauspielerin an Bord zu haben, hebt die deutsche Version von Tomb Raider auf ein Level, das bisher noch keine Videospiel-Lokalisierung erreicht hat," so Lars Winkler, Marketing Director der Square Enix GmbH. "Das neue Tomb Raider ist anders als seine Vorgänger und fordert von den Sprechern mehr als je zuvor. Entsprechend wichtig war es, die richtige Schauspielerin für diese Rolle zu finden. Nora Tschirner bringt sowohl die Klasse mit, um Lara Crofts menschliche Seite im neuen Abenteuer zum Ausdruck zu bringen, als auch eine unbändige Begeisterung für die Aufgabe."

Von der TOMB RAIDER-Serie wurden weltweit über 35 Millionen Exemplare verkauft. Die verschiedenen TOMB RAIDER-Teile waren nicht nur Inspiration für eine der erfolgreichen Videospiel-Film-Umsetzungen aller Zeiten, die insgesamt über 300 Million Dollar eingespielt hat. Außerdem wurde die Heldin, Lara Croft, zu einer zeitgenössischen und weltweiten Ikone der Pop-Kultur. TOMB RAIDER befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC, das Xbox®360 Videospiel- und Entertainment-System von Microsoft und das PlayStation® 3 Computer-Entertainment-System und wird am 5. März 2013 erscheinen.

Nora Tschirner ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Durch ihre Rolle als Kindergärtnerin und Til Schweigers Widersacherin Anna Gotzlowski in den Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" stieg sie in die erste Riege der deutschen Filmstars auf. Zuvor führte sie ihre erfolgreiche Karriere bereits von MTV über Kinoerfolge wie "Kebab Connection" und "FC Venus" und Fernsehauftritte bei "Doctor's Diary" oder "Ijon Tichy".

Ausgezeichnet unter anderem mit dem Bambi, dem Deutschen Comedypreis, dem Jupiter und als "Woman of the Year 2010" von GQ, zog die Berlinerin zuletzt als Stimme von Merida in Disneys gleichnamigem Kinohit und durch die Ankündigung des Weihnachts-Tatorts 2013 mit Christian Ulmen die Aufmerksamkeit auf sich. Zurzeit ist sie auf Tour mit ihrer Band PRAG, die im Januar ihr erstes Album veröffentlicht.

