Holiday on Ice Gastspiel geht mit Speed ins Finale

Nur noch bis Sonntag, 20. Jänner in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Holiday on Ice gastiert mit der actionreichen Show Speed in Wien und sorgt mit gewagten Momenten auf und über dem Eis für Begeisterung.

Mit herausragendem Eiskunstlauf, artistischen Stunts und Motorrädern mit Spikes, die über die spiegelglatte Eisfläche rasen, fasziniert diese Eis-Show das Publikum und sorgt für Spannung und kurzweilige Unterhaltung.

Feuer-Akrobatik, illuminierende Kostüme, Dreifachsprünge und komödiantische Elemente gehören genauso dazu wie die Schönheit und Grazie der Solotänzerinnen Lisa Mochizuki oder Melody Le Moal.

Holiday on Ice Speed ist nur noch bis Sonntag, 20. Jänner in der Wiener Stadthalle zu sehen - Karten jetzt noch sichern!

Mediaroom http://www.stadthalle.com/mediaroom-downloads-foto/81

Mit Glück bei Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle im neuen Opel wegfahren

Für Holiday on Ice-Besucher gibt es vom 9. bis 20. Jänner 2013 ein großes Gewinnspiel mit tollen Preise. Unter allen Teilnehmern ab 18 Jahre wird ein exklusiver Opel Meriva (Color 1.4 Turbo ecoFLEX mit 120 PS, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und jeder Menge Extras) sowie 3 x 2 Karten für die Premiere von Ice Age Live! 2014 verlost. Teilnahmekarten erhalten Sie bei Ihrem Besuch von der Holiday on Ice-Show "Speed" in der Wiener Stadthalle. Alles zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen www.stadthalle.com

Karten sind ab 20,- erhältlich. Kinder bis 15 Jahre zahlen die Hälfte, Schoßkarten: 6,-. Familienangebot: Mittwoch und zur Matinee am Sonntag kostet die Kinderkarte in allen Kategorien nur 12,-, Senioren erhalten an allen Tage 10% Ermäßigung.

Vorverkauf an den Kassen der Wiener Stadthalle, www.stadthalle.com , Ticketservice 01/79 999 79, bei Wien Ticket, www.wien-ticket.at, 01/58885, sowie bei Ticket Online, www.ticketonline.at , 01/88088, oeticket, www.oeticket.com , 01/96096 und Ticketportal, www.ticketportal.at - Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien!

Rückfragen & Kontakt:

Martina Amon

Corporate Communications | Presse

Wiener Stadthalle - Betriebs-

und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H.

Vogelweidplatz 14

A-1150 Vienna / Austria

Tel: +43 (1) 981 00-355

Mobil: +43 (0)664 401 75 04

m.amon @ stadthalle.com

http://www.stadthalle.com