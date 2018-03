"Wetten, dass ..?" am 19. Jänner mit Christiane Hörbiger und österreichischer Außenwette

Wien (OTS) - Bevor Markus Lanz am 23. März sein erstes "Wetten, dass ..?" aus Wien präsentiert, macht die Erfolgsshow bereits am 19. Jänner 2013 live ab 20.15 Uhr in ORF eins - zumindest zum Teil -Station in Österreich. Die Außenwette geht diesmal in Dölsach in Osttirol über die Bühne, dabei versuchen die Geschwister Halbfurter, Kühe am Geschmack ihrer Milch zu erkennen. Die Wettpatenschaft übernimmt die Grande Dame des deutschsprachigen Films, Christiane Hörbiger. Außerdem nehmen Matthias Schweighöfer, Denzel Washington, Ralf Schmitz, Magdalena Neuner und Rolf Harting auf Markus Lanz' Wettcouch Platz. Als Showacts sind Caligola mit "Forgive Forget" und Leona Lewis mit ihrem aktuellen Song "Trouble" in Offenburg mit dabei.

Als besonderes Service für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen wird "Wetten, dass ..?" ab sofort auch mit einer Audioversion auf einer eigenen Tonspur angeboten. Für den Live-Blindenkommentar direkt aus Offenbach/Deutschland sorgt ein gemischt deutsch-österreichisches Kommentatorenduo: Susanne Lefevre (D) und Johannes Karner (A).

"Wetten, dass ..?" - die Wetten

Alles Geschmacksache - Ella (fünf), Michael (acht), Laura (zwölf) und Hannah (13 Jahre) Halbfurter aus Dölsach in Osttirol wetten, dass sie Kühe am Geschmack der frisch gemolkenen Milch unterscheiden können. Moderiert wird die Außenwette in Dölsach von Andrea Kiewel und Horst Lichter. Wettpatin ist Christiane Hörbiger.

Dang Khoa Huynh (23) ist immer auf dem Sprung. Er liebt es, über Dächer und Hindernisse zu jumpen. Dabei kam ihm die Idee, bei "Wetten, dass ..?" laufende Meter aus dem Stand zu bezwingen.

"Wetten, dass ..?" der 24-jährige Bernhard Siegel ein glasklares Gehör hat? Der sportliche Musikliebhaber aus Oberbayern will mit einem Schnipp erfassen, wie viel für ihn drin ist. Ob ihm das in Offenburg gelingt?

Großes bewegen - das gefällt Daniel Kipka (28) und Dirk Remmel (32) in jeder Hinsicht. Ob es aber den beiden gelingen wird, auch Kleines ganz groß rauszubringen - lassen Sie sich überraschen!

Bei Steve Brauer (28) läuft alles wie geschmiert. Ob er auch das richtige Händchen hat, will er bei "Wetten, dass ..?" in der Baden-Arena unter Beweis stellen. Eine reine Gefühlssache!

