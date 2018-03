Suchmaschinenoptimierung und Social Media effektiv verbinden / Weiterbildung in Hamburg

Der Erfolg einer Website wird durch Suchmaschinen entscheidend beeinflusst. Eine gute Platzierung sichert viele Besucher auf der Seite und sorgt neben Aufmerksamkeit und Reichweite auch für Umsatz. SEO gehört deshalb zu den wichtigsten Instrumenten des Online-Marketings und ist ein Muss für jedes Unternehmen, das die Sichtbarkeit der eigenen Website bei Suchmaschinen positiv beeinflussen will. Darüber hinaus kann man mit dem richtigen Einsatz von Social Media die Zugriffszahlen auf die Webseite zusätzlich steigern. So können zum Beispiel interessante Inhalte in Social-Media-Kanälen zu einer besseren Platzierung in den Trefferlisten beitragen.

Wie man klassische Suchmaschinenoptimierung mit Social Media sinnvoll verbindet, zeigt Referent Frank Oetke im neuen Media Workshop "Social SEO" am 22. Februar in Hamburg.

Der Referent vermittelt in diesem eintägigen Kompaktseminar die wichtigsten Instrumente der Suchmaschinenoptimierung, gibt Tipps zum Aufbau einer Community und zeigt, wie man Fans und Follower generiert. Die Teilnehmer lernen, klassische SEO und Social Media in ihre Online-Strategie zu integrieren. Sie üben, Profile und Statusmeldungen durch Keywords zu optimieren und erfahren, wie sie mit externen Signalen die Rankingposition ihrer Webseite verbessern.

Zum Referenten:

Frank Oetke (Jahrgang 1970) ist Diplom-Ingenieur, selbständiger Berater für Suchmaschinenoptimierung und bietet dazu auch Schulungen und Seminare an. Er entwickelt Online-Marketing Konzepte und hilft Unternehmen dabei, ihre Webseite erfolgreicher zu machen. Er studierte Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Hamburg und ist seit 10 Jahren im Internetbusiness tätig.

Über die Media Workshops:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet insgesamt rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

