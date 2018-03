Faschingsumzug: Straßensperre in Altach

Verkehrsbeschränkungen am 20. Jänner 2013

Altach (OTS/VLK) - Wegen des Faschingsumzuges in Altach am Sonntag, 20. Jänner 2013, kommt es in dier Zeit von 12.00 bis 20.00 Uhr zu Straßensperren auf der Koblacher Straße (L 55; vom Schnabelholz bis zur Lustenauerstraße), der Götzner Lastenstraße (L 56; vom Schnabelholz bis zur Firma Zech-Fenster) und der Götzner Straße (L 57; vom Ortsanfang Altach bis zur Einmündung in die Lastenstraße). Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

