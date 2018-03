Faschingskonzert "Harmonia Classica" in Hietzing

Musical, Operette und Evergreens im Amtshaus 13/14 am 24. Jänner: Ab sofort Karten-Bestellungen (20 Euro) möglich

Wien (OTS) - Die Vereinigung "Harmonia Classica (Verein für harmonische Musik)" gestaltet am Donnerstag, 24. Jänner, ein vergnügliches "Faschingskonzert" im Amtshaus Hietzing/Penzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Fein arrangierte Kompositionen von Strauß, Kalman, Stolz, Zeller und weiteren Tondichtern stehen auf dem Programm. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Im "Großen Festsaal" des Amtsgebäudes sorgen Eva Dworschak (Sopran), Monika Medek (Mezzosopran), Alexander Blechinger (Tenor), Bora Yoon (Flügel), Michael Blechinger (Schlagwerk) und andere Künstler für frohe Stimmung. Vorgetragen wird ein bunter Melodienbogen, von Stücken aus Musicals und Operetten bis zu Evergreens. Den Liederreigen umrahmt Ingrid Heinisch mit Rezitationen. Der Kartenpreis beträgt 20 Euro. Telefonische Bestellungen nimmt der "Verein für harmonische Musik" ab sofort unter der Rufnummer 804 61 68 entgegen. Die Konzert-Organisatoren sind außerdem via E-Mail erreichbar: harmoniaclassica @ gmx.at.

Restkarten werden am Konzert-Tag an der Abend-Kasse (ab 18.30 Uhr) abgegeben. Das "Harmonia Classica"-Team hat laut eigenen Angaben bislang 138 Konzerte durchgeführt und mit der Platten-Produktion "Harmonia Classica Records" mehr als 30 Tonträger veröffentlicht. Die im Jahr 1982 gegründete Gemeinschaft hält sich an das löbliche Motto "Die Klassik lebt!" und bewirbt das anstehende "Faschingskonzert" mit der Ankündigung "Schöne alte und neue Musik - Interessant, abwechslungsreich und harmonisch!". Angaben zu den vielfältigen Aktivitäten dieses Vereines lesen Musikliebhaber im Internet:

http://hamoniaclassica.at. (Schluss) enz

