Landstraße: Astro-Uhren, "Young Austria" und Gemälde

Drei Sonder-Ausstellungen im Bezirksmuseum 3, Eröffnung am Freitag, 18. Jänner, um 19.00 Uhr, Eintritt frei

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) gibt es von Freitag, 18. Jänner, bis Sonntag, 14. April, drei neue Sonder-Ausstellungen zu sehen. Ingeborg Steyer hat eine informative Schau mit dem Titel "Astronomische Uhren und Astrologie" gestaltet. In Wort und Bild werden die Betrachter über die Historie und die Funktionsweisen von Sonnenuhren und astronomischen Kunstuhren unterrichtet. Ergänzend kommentiert Ingeborg Steyer grundsätzliche astrologische Belange. Von der im Jahre 1769 vollendeten astronomischen Uhr des Frater David A. S. Cajetano bis zur Sonnenuhr im Inneren Burghof zu Wien enthält die Schau vielerlei interessante Erläuterungen. Die Dokumentation "Young Austria (Österreicher im britischen Exil, 1938 - 1947)" wurde durch Sonja Frank erstellt. In der antifaschistischen Bewegung "Young Austria" waren im Jahre 1943 rund 1.300 österreichische Jugendliche aktiv, deren Ziele und Tun die Obfrau des Vereins "Kunstplatzl" auf Tafeln mit Bildmaterial und Texten sowie mit London-Fotos beschreibt. In der Ausstellung "Alexander Zelenko (Ein Landstraßer Maler stellt sich vor)" werden der schwierige Lebensweg und jüngst entstandene Gemälde eines aus Usbekistan stammenden Malers präsentiert. Alexander Zelenko, Jahrgang 1954, weilt seit 1991 in Wien und hat im 3. Bezirk eine neue Heimat gefunden. Der Künstler zeigt Ölgemälde und Aquarelle. Von der Blumenvase auf dem Fensterbrett bis zu Schiffchen in der Bucht nimmt sich der Maler verschiedenster Motive an. Der Eröffnungsabend am Freitag, 18. Jänner, beginnt um 19.00 Uhr und ist allgemein zugänglich. Geöffnet sind die drei neuen Ausstellungen jeweils Sonntag (von 10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (von 16.00 bis 18.00 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen fordern Interessierte beim ehrenamtlich tätigen Museumsleiter Karl Hauer unter der Telefonnummer 4000/03 127 oder via E-Mail (Adresse:

bm1030@bezirksmuseum.at) an.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at