Official TOEFL iBT® Tests with Audio, Volume 1 - Neues Vorbereitungsbuch hilft Englischlernenden

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - ETS kündigt das neueste Material zur Unterstützung von Studenten in deren Vorbereitung auf den TOEFL-iBT®-Test, den weltweit am häufigsten akzeptierten Englisch-Test, an.

Entwickelt von ETS und veröffentlicht von McGraw Hill®, ist das Ubungsbuch Official TOEFL iBT® Tests with Audio, Volume 1 die einzige Publikation, die fünf authentische, komplette TOEFL®-Tests, die in vergangenen Prüfungen benutzt wurden, bietet. Ab sofort im ETS Store erhältlich, bietet dieses Vorbereitungsbuch auch einen umfassenden Überblick über das Testformat und hilft den Studenten so, sich auf den Prüfungstag optimal vorzubereiten. Jede Musterprüfung beinhaltet einen Antwortschlüssel, ein Audio-Transkript und eine Anleitung zur Selbstbewertung. In der Taschenbuchausgabe mit inbegriffen ist zudem eine CD mit Audio-Komponenten zum Hörverstehen sowie dem mündlichen und schriftlichen Ausdruck.

"Studenten in aller Welt bitten uns immer wieder um weitere Musterprüfungen, um sich mit dem TOEFL-Test eingehender vertraut zu machen", erklärte Pamela Treves, Direktorin der TOEFL-Marke. "Die Integration von früheren, authentischen, von ETS entwickelten Tests in ein Studienprogramm gibt den Studenten Gelegenheit, mit Hilfe von realen TOEFL-iBT-Leseabschnitten, -Vorlesungen, -Gesprächen und anderem Testmaterial zu üben."

Mit inbegriffen im Vorbereitungsbuch ist auch der TOEFL® Test Prep Planner, ein achtwöchiger Plan, der den Studenten effektiv bei der Vorbereitung auf den TOEFL-Test helfen soll. Official TOEFL iBT® Tests with Audio, Volume 1 ist ein wichtiger Studienbegleiter zum kürzlich erschienenden Vorbereitungsbuch. The Official Guide to the TOEFL Test, Fourth Edition.

Weitere Beispielfragen sind auf der TOEFL-Go-Anywhere-Website, www.TOEFLGoAnywhere.org, kostenlos in den Sprachen Englisch, Chinesisch und Koreanisch erhältlich.

Informationen zum TOEFL-Test

Seit fast 50 Jahren ist der TOEFL-Test weltweit der am häufigsten akzeptierte Englisch-Test. Der Test misst die Fähigkeit einer Person, Englisch anzuwenden und zu verstehen, und bewertet, wie gut man sein Hör- und Leseverstehen sowie den mündlichen und schriftlichen Ausdruck miteinander verbinden kann.

Der TOEFL-Test wird von mehr als 8500 Institutionen in über 130 Ländern, inklusive Australien, Grobbritannien, Kanada und den USA, anerkannt. Weltweit kann der TOEFL-Test an mehr als 4500 Standorten in über 165 Ländern absolviert werden. Bis heute haben über 27 Millionen Studenten in aller Welt den TOEFL-Test absolviert.

Informationen zu ETS

Wir bei ETS fördern die Qualität und Gleichheit der Bildung für Menschen in aller Welt, indem wir auf intensiver Forschung basierende Bewertungsmaßstäbe schaffen. ETS dient Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Behörden mit seinen individuellen Lösungen für die Lehrerzertifizierung, den Englischunterricht, sowie für die Bildung in der Primär- und Sekundarstufe und die postsekundäre Bildung. Zudem ist ETS in der Bildungsforschung und -analyse sowie im Bereich politische Studien tätig. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, organisiert und bewertet über 50 Millionen Tests pro Jahr. Dazu gehören der TOEFL®- und der TOEIC®-Test, die GRE®-Tests und die Bewertungsmethode The Praxis Series(TM). Die Tests werden an über 9000 Standorten in mehr als 180 Ländern in aller Welt durchgeführt. www.ets.org

