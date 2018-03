EANS-Adhoc: BWT Aktiengesellschaft / BWT plant Beendigung des ADR-Programms

16.01.2013

Die BWT Aktiengesellschaft gibt hiermit ihre Absicht bekannt, das seit 2001 bestehende ADR Level-1 Programm zu beenden. Ein entsprechende Beauftragung ergeht in Kürze an den Sponsor des Programms, die Bank of New York Mellon. Das ADR-Programm ermöglicht ausländischen Gesellschaften eine Börsenotiz in den USA ohne ein formelles Listing. Aufgrund des geringen Investoreninteresses aus den USA - zuletzt standen rund 5000 ADRs aus - hat sich der Vorstand entschlossen, das Programm zu beenden.

