Lavazza präsentiert Opera Viva - the Lavazza Social Calendar 2013

Der italienische Caffè-Röster Lavazza und der Digital Artist Marco Brambilla beschreiten mit dem Digital-Art-Projekt kreatives Neuland

Turin/Wien (OTS) - Bereits 1993 veröffentlichte der italienische Caffè-Röster Lavazza seinen ersten Foto-Kunstkalender. Seitdem wurde jedes Jahr in Zusammenarbeit mit weltbekannten Fotografen eine neue Edition herausgegeben. Mit "Opera Viva - the Lavazza Social Calendar 2013", dem Digital-Art-Projekt für 2013, das ab sofort auf operaviva.lavazza.com zu sehen ist, beschreitet das Unternehmen nun, nach 20 Jahren Fotokunst, vollkommen neue Wege: Erstmals erscheint der Kalender nicht in limitierter Druckauflage, sondern als Video-Projekt, das von dem bekannten italienisch-kanadischen Digital Artist Marco Brambilla konzipiert und umgesetzt wurde. An der Entstehung beteiligten sich 30.000 Fotografie- und Kunstbegeisterte aus aller Welt und sorgten auf diese Weise dafür, dass die klassische Rollenverteilung und Distanz zwischen Künstler und Betrachter aufgebrochen wurde. Mit Opera Viva präsentiert Lavazza eine vollkommen neue Wahrnehmung der Zeit und ein neues Verständnis dessen, was ein Kalender ist. Das Digital-Art-Projekt stellt das Jahr 2013 anhand einzelner Video-Collagen dar, indem es 365 Tage/12 Monate, die viele splitterhaft zusammengefügte Eindrücke unserer heutigen Alltagswelt enthalten, auf einen Tag verdichtet.

Seit der Vorstellung des Projekts im Rahmen der Turiner Social Media Week im September 2012 wurde Opera Viva - the Lavazza Social Calendar 2013 mit Spannung erwartet. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Kunstwerk, in das Marco Brambilla mehr als hundert der 30.000 Foto- und Video-Beiträge einfließen ließ, die über die Facebook-Seite "Lavazza Espress Yourself" und die kostenlose "Opera Viva" App eingereicht worden waren. Opera Viva thematisiert die Vorstellung vom Wesen der Zeit vor dem Hintergrund des heutigen digitalen Zeitalters. In der langen Geschichte seines Kunstkalenders begründet Lavazza damit wieder einmal einen neuen Reflektionsansatz.

Opera Viva - the Lavazza Social Calendar 2013 erzählt in zwölf einzelnen Video-Collagen die Geschichte eines ganzen Tages. Dabei entspricht jede dieser Episoden sowohl einem Monat des Jahres 2013 als auch zwei Stunden eines vollen Tages. Der Rhythmus der sich kaleidoskopisch aufbauenden Bilder und des spezifischen Musikkonzepts versetzt den Betrachter in die außergewöhnliche Welt des Künstlers:

Dabei wecken die Bilder beim Betrachter Assoziationen, die im situativen Kontext von Stimmungen und Tätigkeiten stehen, wie sie für die jeweiligen Tageszeiten und Monate typisch sind. So steht die erste der zwölf Video-Collagen, die unter dem Motto "Neon" Lichter in der Dunkelheit zeigt, sowohl für den Jänner 2013 als auch für die Zeit von 00:00 bis 02:00 Uhr morgens.

Einen zusätzlichen Reiz bekommt Opera Viva durch einen dreizehnten Abschnitt, den der Künstler dem Thema Caffè gewidmet hat - eine Hommage an ein Getränk, das unsere Zeit durch festgelegte gesellschaftliche und ganz persönliche Rituale strukturiert.

"Der Versuch, die Idee der Zeit als solche umzugestalten und so darzustellen, als gründe sie mehr auf dem Fluss des menschlichen Bewusstseins als auf den Zyklen von Mond und Sonne, war eine große und faszinierende Herausforderung. Ich bin sehr froh, im Laufe der Arbeit und bei der Auswahl der zahlreich eingegangenen User-Beiträge ein Gleichgewicht zwischen Stil und Substanz gefunden zu haben", sagt Marco Brambilla, dessen Videokunst bereits in einigen der weltweit bedeutendsten Museen (u.a. The Guggenheim Museum) und bei Film Festivals (u.a. Venice Film Festival 2011) gezeigt wurde. "Ich bin sehr stolz auf dieses Werk und hoffe sehr, dass die Leidenschaft -sowohl meine als auch die der vielen Teilnehmer - die in das Projekt geflossen ist, im Endprodukt zum Ausdruck kommt."

Ohne den hohen künstlerischen Anspruch der vergangenen zwanzig Kalender-Editionen, die von weltbekannten Fotografen, darunter u.a. Helmut Newton, Annie Leibovitz, David LaChapelle und Elliott Erwitt, gestaltet wurden, aufzugeben, war es an der Zeit, mit der 2013er-Ausgabe neue Wege einzuschlagen und sich der internationalen digitalen Kreativszene zu öffnen.

"Edition für Edition hat sich unser Kalender stets mit den neuesten Entwicklungen in der Sprache der Kunst beschäftigt, und zwar bis zu dem Punkt, an dem wir uns heute befinden: ein historischer Moment, in dem sich die digitale Technologie mit der Kunst zu neuen Ausdrucksformen vereint", erklärt Francesca Lavazza, Corporate Image Director der Lavazza Group. "Mit Opera Viva hat im Unternehmen Lavazza ein neues Zeitalter der künstlerischen Tradition begonnen. Der Kalender zeigt sich ein weiteres Mal als konsequente Weiterentwicklung und unmittelbarer Ausdruck zeitgenössischer Kunst", fügt Francesca Lavazza hinzu.

Das Projekt, das unter der kreativen Leitung von Michele Mariani und Marco Faccio stand, trägt die Handschrift der Agentur Armando Testa, die Lavazza seit Beginn bei der Gestaltung und Entwicklung seiner Kunstkalender unterstützt.

Mit Opera Viva - the Lavazza Social Calendar 2013 nutzt Lavazza erstmals die interaktiven Möglichkeiten des Internets, um mit Tausenden von Menschen, die ihre persönlichen Beiträge in das Projekt eingebracht haben, gleichberechtigt über das Thema Zeit nachzudenken:

Ein riesiges virtuelles Labor, das Marco Brambilla dazu diente, sein Werk aus Pixeln und Frames zu entwerfen. Lavazza bedankt sich bei allen Teilnehmern des Projekts und lädt alle Interessierten dazu ein, sich das Werk des Künstlers ab sofort auf der Website operaviva.lavazza.com anzusehen.

