Far East Energy beschafft sich 60 Millionen US-Dollar für Bohrungen, Produktion, die Entwicklung von Reserven und die Abgabe eines Gesamtentwicklungsplans

Houston (ots/PRNewswire) - Die in den USA börsennotierte Far East Energy Corporation , Betreiber einer Förderanlage zur Gewinnung von Methan aus Kohleflözen (CBM) in Shouyang in der Provinz Shanxi (Volksrepublik China), freut sich mitteilen zu können, dass die Privatplatzierung seiner dreijährigen vorrangigen, besicherten Anleihen und der dazugehörigen Optionsscheine im Volumen von 60 Millionen US-Dollar jetzt abgeschlossen und finanziell gesichert ist. Zudem hat die Standard Chartered Bank dem Unternehmen eine partielle Verlängerung seines laufenden Darlehens (das "SCB-Darlehen") bewilligt. Die Bank prolongiert dabei 21 Millionen von insgesamt 25,125 Millionen US-Dollar um ein Jahr.

"Wir sind begeistert von unserer neuen Investmentgruppe", sagte CEO und Präsident Michael R. McElwrath. "Wir freuen uns auch darüber, dass die Standard Chartered Bank achtzig Prozent unseres laufenden Darlehens verlängert hat und das Unternehmen und sein Projekt in Shouyang weiter stark unterstützt. Der Zugang zu einem so zusammengesetzten Kapital liefert die finanziellen Mittel für ein beachtliches Bohrprogramm. Damit sollte das Unternehmen einen Großteil des gewaltigen Potenzials des CBM-Vorkommens in Shouyang ausschöpfen können."

Den Erlös will Far East für neue Bohrungen und die Fertigstellung von Bohrlöchern in Shouyang verwenden sowie für den Bau damit verbundener Förder- und Kompressionsanlagen, die Erstellung eines Gesamtentwicklungsplans für das Pilotgebiet 1-H, die Rückzahlung von 4,125 Millionen US-Dollar ausstehender Kapitalschuld im Rahmen des SCB-Darlehens sowie aller aktivierten und aufgelaufenen Zinsen, eine Änderungsgebühr und allgemeine Unternehmenszwecke.

Far East will zwei wichtige Bohrprogramme umsetzen: 1) die Bohrung zusätzlicher Bohrlöcher auf seinem zentralen Entwicklungsgebiet im nördlichen Abschnitt des Vorkommens von Shouyang, um schneller Fortschritte zu erzielen und Gasproduktion und Absatz zu steigern und 2) die Durchführung zusätzlicher Bestätigungsbohrungen in den südlichen, westlichen und östlichen Abschnitten des Vorkommens, um die Reserven zu erweitern und dem Unternehmen bei einer Verlängerung des Produktionsbeteiligungsvertrags (PSC) zukünftig Abschnitte mit dem bestmöglichen Potenzial zu sichern. Bohranlagen und -mannschaften stehen zur Mobilisierung bereit, und neue Bohrungen sollen, eine angemessene Wetterlage und andere saisonbedingte Faktoren vorausgesetzt, im ersten Quartal 2013 beginnen.

"Der Produktionsbeteiligungsvertrag für Shouyang wurde um vier Jahre verlängert, Reserven gemäß US-Norm nachgewiesen, und wir haben einen Gasabnahmevertrag sowie die Unterstützung eines hervorragenden chinesischen Partners, der China United Coalbed Methane Corporation (CUCBM). Damit freuen wir uns auf ein Jahr, in dem wir uns auf intensive Bohraktivitäten, verstärkte Marketingaktivitäten für den Gasabsatz und die Erstellung eines Gesamtentwicklungsplans konzentrieren können", sagte McElwrath.

McElwrath erklärte weiter: "Wir glauben, dass diese Faktoren zusammengefasst den erheblichen Fortschritt des Shouyang-Projekts im vergangenen Jahr unter Beweis stellen. Die Kapitalbeschaffung und die Verlängerung eines erheblichen Teils des SCB-Darlehens geben uns die Mittel, das Projekt zur Entwicklungsreife zu bringen und eine langfristige Kreditfinanzierung für das Unternehmen zu sichern. Im Namen des gesamten Managements kann ich sagen, dass wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sind."

Das Unternehmen wurde bei der Privatplatzierung von Knight Capital Americas LLC beraten.

Far East wird zeitnah Datum und Zeitpunkt einer Telefonkonferenz für Investoren und Analysten bekanntgeben, um den Markt über diese Kapitalbeschaffung, die Entwicklungen im Jahr 2012 und die Pläne für 2013 zu informieren.

Far East Energy Corporation

Die Far East Energy Corporation hat ihren Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas und unterhält Niederlassungen in Peking und Taiyuan City (China). Das Geschäftsfeld der Far East Energy Corporation liegt in der Exploration und Gewinnung von Methan aus Kohleflözen in China.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen. Diese zukunftsweisenden Aussagen geben Auskunft über die aktuellen Erwartungen oder Prognosen der Far East Energy Corporation für zukünftige Ereignisse auf der Basis der Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung, denen die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbaren Informationen und Erwartungen zugrunde liegen. Diese Aussagen bilden keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen gewissen Risiken und Unwägbarkeiten einschließlich derer, die in den bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten der Far East Energy Corporation enthalten sind. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsweisenden Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass sich unsere Erwartungen als korrekt erweisen. Die zukunftsweisenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung und auf geplante Aktivitäten. Daher können tatsächliche Ergebnisse oder Erfolge erheblich von dem abweichen, was in solchen Aussagen erklärt, impliziert oder vorausgesagt wird. Zukunftsweisende Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Tag ihrer Veröffentlichung, und die Far East Energy Corporation verpflichtet sich in keiner Weise, zukunftsweisende Aussagen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

