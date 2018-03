AK-Präsident Kalliauer: "Angriffe von Unternehmern auf das Arbeitsinspektorat sind ungeheuerlich!"

Linz (OTS) - Zum Großangriff auf die Arbeitsinspektorate blasen Unternehmer und deren Vertreter. Bei Kontrollen sind massive Arbeitszeitüberschreitungen aufgeflogen, die zu Strafanträgen von mehreren Hunderttausenden Euro geführt haben. Anstatt die systematischen Gesetzesübertretungen im eigenen Bereich endlich abzustellen, gehen die Wirtschaftsvertreter auf die Behörden los. "Diese Angriffe auf das Arbeitsinspektorat sind eine Sauerei", so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Es sei nur um Überschreitungen von wenigen Minuten gegangen und die Unternehmer könnten ja nichts dafür, wenn Arbeitnehmer zu spät ausstempeln, verniedlicht die Wirtschaft die eklatanten Gesetzesbrüche. "Bei diesen Strafanträgen ging es nicht um Bagatelldelikte, sondern um wiederholte, systematische Gesetzesüberschreitungen. Das waren nicht Minuten, sondern da ging es um Arbeitszeiten von bis zu 15 Stunden täglich. Und nicht nur in Einzelfällen oder an einzelnen Tagen, sondern in Permanenz", so Kalliauer.

"Alle einschlägigen Studien zeigen:

- Lange Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeitgestaltung oder Arbeiten unter massivem Zeitdruck können sich negativ auf die körperliche und seelische Gesundheit auswirken;

- Das Risiko eines Arbeitsunfalles steigt mit der Dauer der täglichen Arbeitszeit;

- Auch Schlafstörungen und Rückenschmerzen steigen mit zunehmender Arbeitszeit.

Diese Untergriffe auf ordentlich arbeitende Behörden sind unerträglich", ist der AK-Präsident empört. "Die Überprüfung der Einhaltung der Arbeitszeiten gehört explizit zu den Aufgaben der Arbeitsinspektorate - und zwar aus gutem Grunde." Auch die Wirtschaft hat sich an die Gesetze in Österreich zu halten.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. (FH) Wolfgang Spitzbart

Tel.: (0732) 6906-2186

wolfgang.spitzbart @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com