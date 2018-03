SP-Al-Rawi zu VP-Stiftner: Rekordansiedelungen in Wien sprechen für sich

Wien (OTS/SPW-K) - "Handels- und Distributionsflächen unterliegen naturgemäß Veränderungen", kommentiert der neue Wiener Planungssprecher, SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, die heutige Aussendung von VP-Gemeinderat Roman Stiftner. "Wer im Planungsausschuss sitzt, weiß auch, dass Wien Jahr für Jahr Rekordansiedelungen verzeichnet und wirklich ausreichend Gewerbe- und Betriebsflächen in dieser Stadt zur Verfügung stehen", so Al-Rawi weiter. "Kollege Stiftner braucht es also nur zu sagen, wenn er auf der Suche ist nach einem geeigneten Standort für einen Betrieb. Gerade in Liesing sind ja genug potentielle Standorte vorhanden und als Liesinger Gemeinderat stünde es ihm ohnehin besser an, sich für mehr Betriebsansiedelungen dort einzusetzen, als gegen Rot-Grün in Wien zu polemisieren", Al-Rawi abschließend.

