Lebensministerium sucht innovative Projekte zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen

Wettbewerb "VIKTUALIA 2013" richtet sich an Wirtschaft, soziale Einrichtungen, Landwirtschaft und Schulen

Wien (OTS) - Ob schmackhafte Restlgerichte, Weitergabe an soziale Einrichtungen oder einfach kleinere Portionen und Mengen - es gibt viele gute und effiziente Ideen für einen sorgsamen Umgang mit Nahrungsmitteln. Die besten Projekte und Ideen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen zeichnet das Lebensministerium mit dem erstmals ausgeschriebenen Preis "VIKTUALIA 2013" aus. Die Einreichungsfrist für den Wettbewerb, der im Rahmen der Initiative "Lebensmittel sind kostbar!" läuft, endet am 15. März 2013.

"Wir können nicht zusehen, dass täglich Tonnen an lebenswichtigen Nahrungsmitteln entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen werden, während andere Menschen nicht einmal ihre Grundbedürfnisse an Nahrung decken können. Mit unserer Initiative wollen wir ein Zeichen gegen die Verschwendung setzen und für einen sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln sensibilisieren", so Umweltminister Niki Berlakovich.

Einreichen in fünf Kategorien

Mitmachen können Lebensmittelproduktion und -handel, Gastronomie, Abfallwirtschaft, Gemeinden, Schulen, Landwirtschaft, Jugendorganisationen, soziale Organisationen und Einzelpersonen. Die Projekte können in fünf Kategorien eingereicht werden: Wirtschaft, Gastronomie und Großküchen, Landwirtschaft und regionale Produktion, Schul- und Jugendprojekt sowie soziale Initiativen und Projekte.

Interessierte können ab heute bis 15. März 2013 ihre Unterlagen einreichen. Eine Fachjury ermittelt die besten Projekte. Die Preisverleihung findet am 29. April 2013 statt. Den Gewinnern und Gewinnerinnen winken attraktive Preise.

Informationen und das Teilnahmeformular finden sich unter:

www.lebensministerium.at/lebensmittelsindkostbar

