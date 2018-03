Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2013:

7. Neubau

12. Februar: Faschingskrapfen in der Neubaugasse, Kirchengasse und Siebensterngasse

Am Faschingsdienstag erhalten die KundInnen der Neubaugasse in teilnehmenden Betrieben Faschingskrapfen.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag in der Neubaugasse, Kirchengasse und Siebensterngasse

Zum Valentinstag verschenken die teilnehmenden Betriebe in der Neubaugasse Blumengrüße an ihre KundInnen.

8. Josefstadt

1., 8., 15., 22. Februar: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

14. Februar: Valentinstag auf der Alser Straße

Zum Valentinstag erhalten KundInnen in und rund um die Alser Straße in den Unternehmen als Dankeschön für ihre Treue eine Rose geschenkt (so lange der Vorrat reicht).

11. Simmering

9. Februar: Simmeringer Faschingsumzug

Angeführt vom Simmeringer Faschingsgprinzenpaar zeigen sich Kaufleute, Bezirksvertretung und gemeinnützige Organisationen von ihrer närrischen Seite.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag in Simmering

Zum Valentinstag verschenken die teilnehmenden Betriebe in Simmering Blumengrüße an ihre KundInnen.

17. Februar: Senior Aktuell meets Simmering

Der Verein der Simmeringer Kaufleute stellt sich auf der Messe "Senior Aktuell" vor.

12. Meidling

9. Februar: Faschingskrapfen auf dem Meidlinger Markt

Die Meidlinger MarktstandlerInnen verschenken von 9 -11 Uhr Faschingskrapfen.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag auf dem Meidlinger Markt

Am Valentinstag verteilen die MarktstandlerInnen Blumen an KundInnen.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

12. Februar: Faschingskrapfen in der Reindorfgasse

Die Kaufleute der Reindorfgasse verteilen Faschingskrapfen an ihre KundInnen.

16. Ottakring

9. Februar: Faschingskrapfen auf dem Brunnenmarkt

Die MarktstandlerInnen verschenken von 10 -12 Uhr Faschingskrapfen.

12. Februar: Faschingskekse in der Thaliastraße

Die Mitgliedsfirmen der IG Kaufleute Thaliastraße erfreuen ihre KundInnen mit Faschingskeksen. Weitere Infos unter:

www.thaliastrasse.at

14. Februar: Valentinstag in der Thaliastraße

KundInnen erhalten bei einem Einkauf in den Mitgliedsbetrieben des Einkaufsstraßen-Vereins einen Glückskeks. Weitere Infos unter:

www.thaliastrasse.at.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag auf dem Brunnenmarkt

Die MarktstandlerInnen verteilen Blumen an KundInnen.

17. Hernals

11. Februar: Faschingskrapfen in der Kalvarienberggasse

Viele Kaufleute und Gewebetreibende der IG der Kaufleute Kalvarienberggasse-Dornerplatz laden ihre KundInnen am Rosenmontag zu einem süßen Krapfen ein.

12. Februar: Faschingskrapfen am Hernalser Spitz

Viele UnternehmerInnen des Vereines der Kaufleute vom Hernalser Spitz verwöhnen ihre KundInnen mit Faschingskrapfen.

12. Februar: Faschingskrapfen in der Hernalser Hauptstraße

KundInnen in vielen Mitgliedsbetrieben der IG Kaufleute Hernalser Hauptstraße erhalten einen Faschingskrapfen gratis.

19. Döbling / Döblinger Hauptstraße

6., 13., 20., 27. Februar: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochvormittags in der Gatterburggasse.

20. Brigittenau

9. Februar: Faschingskrapfen auf dem Hannovermarkt

Die MarktstandlerInnen verschenken von 10-12 Uhr Faschingskrapfen.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag auf dem Hannovermarkt

Die MarktstandlerInnen verteilen Blumen an KundInnen.

20. Februar: am 20ten im 20ten - Allerheiligenplatz

Für KundInnen des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures! An jedem 20ten im 20ten bekommen Sie in den Mitgliedsbetrieben "Süßes oder Saures" zu Ihrem Einkauf!

21. Floridsdorf

9. Februar: Wiener Faschingsumzug in Floridsdorf

Kaufleute am Floridsdorfer Spitz nehmen mit einem Wagen am Faschingsumzug teil.

9. Februar: Faschingskrapfen auf dem Floridsdorfer Markt

Die MarktstandlerInnen verschenken von 9 -11 Uhr Faschingskrapfen.

12. Februar: Faschingskrapfen am Floridsdorfer Spitz

Mitgliedsbetriebe der Kaufleute am Floridsdorfer Spitz verteilen an ihre KundInnen Faschingskrapfen.

12. Februar: Faschingskrapfen in Jedlesee

Mitgliedsbetriebe der Kaufleute Jedlesee verteilen Krapfen an ihre Kundinnen.

14. Februar: Blumen zum Valentinstag auf dem Floridsdorfer Markt

Die MarktstandlerInnen verteilen Blumen an KundInnen.

22. Donaustadt

8., 22. Februar: Markttag ist in Stadlau!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 10 bis 16 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm.

23. Liesing

12. Februar: Faschingskrapfen in Mauer

Maurer Unternehmen verwöhnen ihre KundInnen mit den "Original Maurer Mini-Krapfen". Alle teilnehmenden Geschäfte sind mit einem Plakat gekennzeichnet. Alle Aktivitäten der Maurer Geschäftsleute finden Sie auch auf www.mauer-event.at, www.facebook.at/EinkaufenInMauer und auf www.einkaufsstrassen.at

14. Februar: Valentinsgrüße in Mauer

Im Einkaufsgebiet werden die beliebten Schokoladenherzen als kleiner Valentinsgruß der Maurer Geschäftsleute verteilt. Infos auf www.mauer-event.at, www.facebook.at/EinkaufenInMauer und auf www.einkaufsstrassen.at

