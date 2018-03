Becker: Ohne "Jugendgarantie" droht Europa verlorene Generation

EU-Parlament fordert neue Ausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild

Straßburg, 16. Jänner 2013 (ÖVP-PD) "Ohne die von der EU-Kommission vorgeschlagene 'Jugendgarantie', droht Europa eine verlorene Generation. In 13 EU-Ländern übersteigt die Jugendarbeitslosigkeit die 25 Prozent", so Heinz K. Becker, Sozial-und Bildungssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Die EU-Abgeordneten haben heute einen Forderungskatalog verabschiedet, in dem sie die Mitgliedstaaten zur Umsetzung konkreter Programme in ihren

Bildungs- und Ausbildungssystemen auffordern. Nach österreichischem Vorbild soll jeder EU-Bürger unter 25 vier Monate nach seiner Ausbildung bzw. nach vier Monaten Arbeitslosigkeit die Garantie für einen Arbeitsplatz, eine Lehrstelle oder eine Weiterbildung erhalten. ****

"Die österreichische Jugendausbildungsgarantie gilt in der EU als Vorbild", freut sich Becker. Wer nach Ende der Pflichtschule keine Lehrestelle hat, bekommt die Möglichkeit, in einer überbetrieblichen Lehreinrichtung eine Ausbildung zu machen. "Das österreichische Modell funktioniert so gut, dass wir in der EU die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit haben. Unsere Ministerien, Sozialpartner sowie unser Arbeitsmarktservice sind kompetente Gesprächspartner für die EU-Partnerländer", so Becker.

Finanziert werden soll die Jugendgarantie durch den Europäischen Sozialfonds. "Vor allem schwächeren Mitgliedsländern muss unter die Arme gegriffen werden. Es liegt nun an den Mitgliedstaaten, konstruktiv mitzuarbeiten, um eines der größten europäischen Probleme zu bewältigen. Dazu gehört auch, dass die EU-Kommission die Kompetenzen erhält, die Umsetzung der Jugendgarantie zu überwachen und allenfalls das Versäumnis in manchen Mitgliedstaaten zu sanktionieren", so Becker abschließend.

