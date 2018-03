ASFINAG (4): Verkehrsfreigabe Arlberg Straßentunnel erfolgt - Schäden an Beleuchtung wurden behoben

Wien (OTS) - Nach Abschluss der Reparaturarbeiten an der Beleuchtung erfolgte vor wenigen Minuten die Verkehrsfreigabe des Arlberg Straßentunnel in beiden Richtungen. Der Verkehr rollt wieder planmäßig auf der S 16 Arlberg Schnellstraße. Die Sperre und die Reparaturen wurden notwendig, nachdem ein Lkw in den Nachtstunden in Brand geraten war und dabei Brandmeldekabel und Teile der Beleuchtung beschädigte.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

mobil: +43 664 60108 18933

mail: alexander.holzedl @ asfinag.at