Worldhotels heißt Amsterdamer Boutique-Hotel Sir Albert willkommen

Frankfurt (ots) - Das neueste Hotel im Portfolio von Worldhotels -das Sir Albert in Amsterdam - öffnet diesen Monat mit 90 Zimmern, exklusiven Suiten und Residenzen seine Türen. Es mischt Luxus mit Lässigkeit und erstklassigen Service mit modernster Technik - und rundet Worldhotels Angebot in Amsterdam perfekt ab.

Das Sir Albert liegt im Stadtteil De Pijp, wo viele Amsterdamer Künstler und Designer zuhause sind. Das Museumsviertel und das für sein Nachtleben und seine Einkaufsmöglichkeiten bekannte Viertel Leidseplein sind von hier aus bequem zu Fuß erreichen. Das Hotelgebäude war im 19. Jahrhundert eine Diamantenfabrik - die hohen Decken und großen Fenster zeugen noch davon. Alle Zimmer und Suiten wurden von den internationale ausgezeichneten "BK Architects" entworfen und fallen durch ihre leuchtenden Farben und die Aussicht auf Amsterdam auf. Jedes Zimmer ist außerdem mit einer Illy Kaffeemaschine, iPod Docking Station, Sir Albert's eigener Bettwäschekollektion und gratis W-Lan ausgestattet. Das aufmerksame und freundliche Servicepersonal sorgt dafür, dass Gäste sich wie zu Hause fühlen.

In The Study, einer gemütlichen Lounge , können sie morgens Kaffee trinken, sich in den Ledersesseln zurücklehnen und die Zeitung oder ein Buch aus der gut sortierten Bibliothek lesen, die Hotel-eigenen iPads nutzen oder einen Englischen Fünf Uhr-Tee einnehmen. Mittags und abends bietet IZAKAYA Asian, Kitchen & Bar Köstlichkeiten vom japanischen Robata-Grill und ein asiatisch inspiriertes Menü. Von der Terrasse des Restaurants hat man einen herrlichen Blick über die Stadt.

"Sir Albert bringt eine neue Dynamik in Amsterdams Hotelszene, und wir freuen uns, es bei Worldhotels begrüßen zu dürfen", erklärt Rob van der Beek, Senior Director of Hotel Development bei Worldhotels. "Wir haben große Pläne für die Worldhotels-Marke in den Niederlanden und dass wir Amsterdam's abgesagtestes neues Boutique-Hotel für uns gewonnen haben, ist ein weiterer großer Schritt für uns."

Weitere Informationen unter www.worldhotels.com/sir-albert.

