Karriere-News: Wolf Theiss Anwälte in Budapest und Zagreb avancieren

Wien (OTS) - WOLF THEISS freut sich folgende Karriereschritte in den regionalen Büros in Budapest und Zagreb bekannt zu geben: Dora Gazi Kovacevic und Ira Peric Ostojic werden zu Consultants und Bálint Tóásó und Péter Göndöcz werden Senior Associates.

Dora Gazi Kovacevic, 31, ist spezialisiert auf die Bereiche Bank-und Kapitalmarktrecht, Gesellschaftsrecht und Alternative Konfliktlösung. Sie ist seit 2008 bei Wolf Theiss tätig und studierte zuvor an der Universität von Zagreb, sowie an der Universität von Dresden. Gazi Kovacevic leitet aktuell die Wolf Theiss Niederlassung in Split. Zu ihren Klienten zählten unter anderem BNP Paribas, Erste Bank Group AG und Credit Suisse AG.

Ira Peric Ostojic, 33, ist Spezialistin in den Gebieten Gesellschaftsrecht / M&A, Beschaffung und Regulatorisches sowie Alternative Konfliktlösung. Sie absolvierte ihr Studium an der Universität von Rijeka und der Columbia University in New York bevor sie im Jahr 2007 zu Wolf Theiss stieß. Peric Ostojic ist verantwortlich für die Niederlassung in Rijeka und betreut von dort aus unter anderem Adriatic Gate j.s.c., eine Einheit der International Container Terminal Services, Inc.

Bálint Tóásó, 31, konnte während seines Studiums internationale Erfahrung in Südkorea und Deutschland sammeln bevor er seine Karriere 2005 bei Clifford Chance in Budapest begann. Seit der Büroeröffnung von Wolf Theiss im Jahr 2007 ist er Teil des Teams in Budapest. Tóásó hält neben seinem Abschluss in Rechtswissenschaften auch einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und ist vorwiegend in den Bereichen Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht tätig.

Péter Göndöcz, 29, ist ebenfalls seit 2007 bei Wolf Theiss in Budapest tätig. Sein Studium absolvierte er an mehreren ausländischen Universitäten und graduierte in Rechtswissenschaften, Unternehmensführung und Politologie. Göndöcz berät Mandanten vor allem bei Joint Ventures und in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A, sowie Immobilienrecht.

"Sowohl Dora als auch Ira haben einen wertvollen Beitrag zur beeindruckenden Weiterentwicklung von Wolf Theiss in Kroatien beigetragen. Diese Ernennungen sind Anerkennung ihrer Leistungen und der Rolle, die sie auch in Zukunft bei Wolf Theiss spielen werden", freut sich Ron Given, Partner und Leiter des Wolf Theiss Büros in Zagreb. Zoltán Faludi, ebenfalls Partner und Leiter des Budapester Büros sagt: "Ich freue mich sehr über die Karriereschritte von Bálint und Péter, da sie vor allem das tolle Engagement, das beide seit Anbeginn unseres Büros gezeigt haben, würdigen."

