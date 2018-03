Die FDS Group wird zur The Flexitallic Group

(PRN) - - Betriebsgesellschaften übernehmen die Marke Flexitallic im Lauf der nächsten 18 Monate

Paris (ots/PRNewswire) - die FDS Group, weltweit führend im Bereich spezialisierter Dichtungslösungen und der Produkte für die Branchen Öl und Gas, Energieerzeugung, Chemie und Petrochemie, wurde in The Flexitallic Group umbenannt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130116/CL42781LOGO

)

Die Umbenennung wurde wegen der expandierenden globalen Präsenz, Bekanntheit und des Wertes von Flexitallic vorgenommen, einer der wichtigsten Betriebsgesellschaften des Unternehmens. Im Lauf der nächsten 18 Monate werden weitere Betriebseinheiten die Hauptmarke Flexitallic übernehmen.

"Jede Betriebsgesellschaft verfügt über ihre ganz eigenen Stärken, doch wir arbeiten jetzt als globales Unternehmen zusammen und dies ist zum wachsenden Nutzen unserer Kunden", sagte Remi Toledano, Präsident und CEO der The Flexitallic Group. "Unser gemeinsamer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Produkten und Lösungen, die kompromisslose Sicherheit liefern. Dies ist das Kennzeichen, unter dem die Marke Flexitallic weiter wachsen wird."

Im Zuge des Überganges werden die Kunden die gleiche Ansprechbarkeit, den Service und die Unterstützung hoher Qualität erfahren, die sie von unserem Unternehmen seit langem erwarten. Bestellungen, Auftragsabwicklung und Unternehmenskontakte bleiben unverändert.

Weitere Informationen finden Sie unter FlexitallicGroup.com.

Über The Flexitallic Group The Flexitallic Group (www.FlexitallicGroup.com) wurde 2004 gegründet und ist ein global führendes Unternehmen für spezialisierte Dichtungslösungen und Produkte für die Branchen Öl und Gas, Energieerzeugung, Chemie und Petrochemie in Industrie- und Schwellenländern. Zu den Betriebsgesellschaften gehören Flexitallic, AGS Flexitallic, SIEM, Induseal, Sealex und Custom Rubber Products. Mit rund 1.200 Beschäftigten betrug der Umsatz des Unternehmens 2012 ca. 270 Millionen US-Dollar.

Medienkontakt: Nancy Battles, Bush Communications für The Flexitallic Group +1-585-244-0270 oder nbattles @ bushcommunications.com

Web site: http://www.flexitallicgroup.com/