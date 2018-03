Bundesweite Volksbefragung: Zusätzliches Stimmkartenservice für Wiener Briefwähler

Sonderentleerung aller 1.186 Wiener Briefkästen am 19. und 20. Jänner

Wien (OTS) - Briefwahlstimmen müssen bis spätestens 17.00 Uhr am Befragungstag (20. Jänner) bei den zuständigen Wahlbehörden einlangen - andernfalls werden sie nicht mitgezählt. Daher müsste die Postaufgabe bis spätestens 16. Jänner erfolgen.

Mit der Stadt Wien wurde für die Briefwahl anlässlich der bundesweiten Volksbefragung zum Thema Berufsheer oder Wehrpflicht ein zusätzliches Stimmkartenservice vereinbart:

Letzte Briefkastenentleerung: Sonntag 10.30 Uhr

Alle Stimmkarten, die noch am Wochenende der Wahl in einen der 1.186 Briefkästen in Wien eingeworfen werden, werden durch eine Sonderentleerung noch rechtzeitig den Bezirksämtern durch die Post übermittelt - spätester Zeitpunkt für den Einwurf ist Sonntag, 20. Jänner, 10.30 Uhr, danach beginnen die Touren der Entleerungen.

