Tag der offenen Tür in zwei Krankenpflegeschulen des KAV

Die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege und die Schule für Kinder- und Jugendlichenpflege am AKH Wien laden am 19. Jänner ein

Wien (OTS) - Am 19. Jänner laden gleich zwei Ausbildungsstätten zum Tag der offenen Tür: Sowohl die Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege als auch die Schule für Kinder- und Jugendlichenpflege am Gelände des AKH Wien öffnen von 9 bis 14 Uhr ihre Pforten.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich umfassend über die 3-jährige Ausbildung als auch über ihre Jobaussichten zu informieren und mehr über den Beruf zu erfahren. Mit den Schülerinnen und Schülern können Erfahrungen ausgetauscht und über das vielfältige Berufsbild einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson diskutiert werden. Das Programm bietet aber auch Einblicke in einen Operationssaal, informiert über Erste Hilfe Maßnahmen vom Baby bis zum Erwachsenen, Gesundheitsförderung wie Shiatsu, Hygienemaßnahmen oder spezielle Pflegetechniken. Zudem wird das JOSI, das Tageszentrum für Obdachlose und Straßensozialarbeit vorgestellt und auch das Wiener Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen präsentiert sich. Alle, die ihr Wissen rund um die Ausbildung auf eine Probe stellen möchten, können beim Wissensquiz mitmachen und gewinnen.

Für die beiden Schulen kann man sich noch bis 31. März bewerben. Die Ausbildung startet im September 2013. In der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege werden rund 100 SchülerInnen aufgenommen, in der Schule für Kinder- und Jugendlichenpflege 30. Weitere Informationen zur Ausbildung: www.wienkav.at/ausbildung

Datum: 19.1.2013, 09:00 - 14:00 Uhr



Ort:

Schulgebäude 1, am Gelände des AKH

Lazarettgasse 14, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Krankenanstaltenverbund/Presse

Conny Lindner

Tel.: 01/ 40409/70054

E-Mail: cornelia.lindner @ wienkav.at