Enterprise Ireland auf dem World Food Technology & Innovation Forum 2013

London (ots/PRNewswire) - Die World Trade Group freut sich mitzuteilen, dass Enterprise Ireland als Veranstaltungssponsor des diesjährigen World Food Technology & Innovation Forum auftreten wird. Enterprise Ireland ist eine irische Regierungsbehörde, die primär mit der Förderung und Entwicklung irischer Unternehmen betraut ist.

Vom 5. bis 6. März 2013 treffen globale Führungskräfte aus den Bereichen Lebensmittelforschung und -entwicklung, Lebensmittelinnovation, Marketing sowie Lebensmitteltechnologie aufeinander, um zu netzwerken, zu debattieren und die Zukunft der Lebensmittelindustrie mitzugestalten.

Da wir bezüglich der Zutaten der von uns gekauften Produkte immer vorsichtiger werden, reagieren Lebensmittelunternehmen auf den Markt, indem sie innovative Produkte entwickeln, die unsere Erwartungen übertreffen. Für Lebensmittelunternehmen ist der Zeitpunkt gekommen, auf diese Veränderungen zu reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wichtige Trends und Strategien, auf die sich Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkebranche einstellen und anhand derer sie sich messen lassen müssen, stehen im Rahmen des 11. jährlichen World Food Technology & Innovation Forum 2013 im Burlington Hotel in Dublin (Irland) im Vordergrund. Fallstudien, Präsentationen und Podiumsdiskussionen werden von führenden Unternehmen wie Kerry Foods, Nestlé, Wrigley, Burts Potato Chips und vielen weiteren vorgetragen.

Zu den Programmhöhepunkten zählen:

"Leveraging the power of the brand, limiting risk and investment by instigating hybrid product development"

- Richard Ebenbeck, Leiter des Bereichs Consumer and Market Insights von Wrigley

"Effectively combining nutrition science and innovation"

- Patrick Leseur, Forschungs- und Entwicklungsleiter der Ernährungsforschung von Unilever Research

"Case study on implementing pure outright disruptive food innovation strategies"

- Paul Jones, Leiter der Abteilung Open Innovation and Capability von Mars Petcare

"Successfully engaging and communicating with consumers on nutrition and health"

- Claire Hughes, Unternehmens-Ernährungswissenschaftlerin von Marks & Spencer

"Killing ideas early by realising what won't work and knowing how to avoid too many costly launches"

- Richard Tovee, Leiter der technologischen Innovation von Kerry Foods

Das komplette Programm ist auf http://www.foodinnovate.com/programme einsehbar.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, am 6. März 2013 um 11:30 Uhr am interaktiven Workshop von Enterprise Ireland teilzunehmen. Statten Sie der Behörde während der zweitägigen Veranstaltung an ihrem Messestand einen Besuch ab, um zu erfahren, wie Enterprise Ireland Ihnen bei Ihren innovativen Vorhaben im Lebensmittelbereich behilflich sein kann.

Die World Trade Group ist ein führendes, auf globaler Ebene integriertes Medienunternehmen, das führende jährliche Business-Veranstaltungen in den Bereichen Personal, Energie, Pharmazeutik, Lebensmittel und Getränke, Herstellung sowie mit Bezug zur Beschaffungskette organisiert und durchführt.

http://www.worldtradegroup.com

Für nähere Informationen wenden Sie sich an Michaela Melcher: W: http://www.foodinnovate.com T: +44(0)20-7202-7690 E: michaela.melcher @ wtgevents.com