Free-key weitet seine Erfolgsgeschichte auch auf den deutschsprachigen Markt aus

Innsbruck (TP/OTS) - Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck/Tirol, wird mit seinem Produkt "free-key", das einen kostenlosen W-Lan-Zugang ermöglicht, künftig auch verstärkt am gesamten deutschsprachigen Markt vertreten sein.

Mit free-key hat die IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck ein bisher einzigartiges Produkt auf den Markt gebracht, das es ermöglicht, auf die ständig steigende Nachfrage nach kostenlosen W-Lan-Zugängen im öffentlichen Raum zu reagieren. "Free-key stellt im deutschsprachigen Raum eine absolute Neuheit im Bereich der W-Lan-Versorgung dar", so Geschäftsführer Walter Innerebner.

Der Login-Prozess funktioniert nach einem denkbar einfachen Prinzip: Nachdem der Benutzer "free-key" als W-Lan-Netzwerk ausgewählt hat, fordert er lediglich einen vierstelligen PIN-Code per E-Mail oder SMS an. Es müssen weder Buchstaben noch Sonderzeichen eingegeben werden. Diese Authentifizierung dient dazu, dass der User im Falle eines Missbrauchs mühelos identifiziert werden kann und daher kein Risiko für den Betreiber besteht. Außerdem entspricht free-key allen gesetzlichen Datenschutz-Bestimmungen in Deutschland und ist derzeit eine der sichersten aller W-Lan-Lösungen.

Die IT-Innerebner GmbH zählt zu den führenden W-Lan-Anbietern und hat bereits mehr als 800 Hotspots im öffentlichen Raum bzw. in Gemeinden, Hotels, Cafés etc. in ganz Österreich, Italien und Deutschland installiert.

Free-key kann grundsätzlich überall eingesetzt werden, wo ein Internetanschluss und eine Stromverbindung bestehen, es gibt jedoch mittlerweile sogar mobile Lösungen für Orte ohne herkömmliche Internetverbindung. Mithilfe eines oder mehrerer Repeater kann die Reichweite des Hotspots nahezu beliebig erweitert werden. Sowohl für Klein-, Mittel- als auch Großbetriebe stehen individuell angepasste Pakete zur Verfügung.

IT-Innerebner GmbH

GF Walter Innerebner

Bundesstraße 27

A-6063 Innsbruck / Neu Rum

Tel.: +43 (0)512 390605

info @ innerebner.eu

http://www.innerebner.eu

http://www.free-key.eu