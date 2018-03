Cap: Primat der Politik erforderlich zur Bewältigung europäischer Herausforderungen

Bundeskanzler Faymann skizziert zukunftsfähigen Weg für die EU

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat in seiner Rede vor dem EU-Parlament heute, Dienstag, wichtige Zukunftsthemen für die EU angesprochen und das Primat der Politik eingefordert. Das betonte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Wir brauchen dringend Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit -und hier vor allem gegen die Jugendarbeitslosigkeit - in Europa, inklusive einer Ausbildungsgarantie für junge Menschen. Wir müssen den sozialen Zusammenhalt als gemeinsame europäische Aufgabe definieren. Wir brauchen ein gemeinsames europäisches Schuldenmanagement und keine Kürzungen mit dem Rasenmäher. Wir wollen die Finanztransaktionssteuer einführen, die Realwirtschaft stärken und die Daseinsvorsorge inklusive der Wasserversorgung absichern. Diesen zukunftsfähigen Weg, den Bundeskanzler Faymann in seiner Rede vor dem europäischen Parlament skizziert hat, können wir nur beschreiten, wenn das Primat der Politik sichergestellt ist", so Cap. ****

Wie auch Bundeskanzler Werner Faymann betonte, wurden in Europa wichtige Beschlüsse gefasst, vieles zustande gebracht und mit Geschlossenheit reagiert, um die Krise zu bewältigen. Nun gelte es die Anstrengungen für Wachstum und Beschäftigung zu intensivieren und die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen, betonte der SPÖ-Klubobmann. Besonders zu begrüßen sei auch der Einsatz des Bundeskanzlers gegen die Atomenergie und für erneuerbare Energie. "Hier ist in Europa noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten", betonte Cap. Auch in der Frage der Rabatte und des ländlichen Raumes habe sich der Bundeskanzler eindeutig positioniert. "Und genau diese Eindeutigkeit in der Positionierung braucht es, um Europa weiter zu bringen. Die Geschichte Europas wurde von Frauen und Männern mit Entschlusskraft und Durchsetzungsfähigkeit geprägt, die klare Vorstellungen über die europäische Zusammenarbeit hatten. Bundeskanzler Werner Faymann hat heute seine Schwerpunkte ausgeführt und seinen Weg deutlich gemacht - einen Weg in ein Europa der Zukunft", so Cap. (Schluss) sas/mo

