Leichtfried zu Faymann-Rede: Vision für ein sozial gerechtes Europa

SPÖ-EU-Delegationsleiter sieht Sozialdemokratie als pro-europäischste Kraft Österreichs

Wien (OTS/SK) - "Zur richtigen Zeit die richtigen Worte", so kommentiert SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried die heutige Rede von Bundeskanzler Werner Faymann im Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg. "Die Vision für ein sozial gerechtes Europa ist endlich wieder spürbar, sie wird so für die Bürgerinnen und Bürger greifbar. Längst ist klar, dass die SPÖ zur verlässlichsten europäischen Kraft in Österreich zählt, wenn es darum geht, faire Politik für die Menschen zu betreiben", erläutert Leichtfried. ****

Der Besuch von Werner Faymann nach Angela Merkel im Vorjahr belege eine sukzessive Aufwertung des Europäischen Parlaments durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Leichtfried:

"Österreich sollte verstärkt Vorbild bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa sein, etwa indem es eine Jugendkonferenz der europäischen Regierungschefs in Wien sich ganz konkret diesem zentralen Thema widmet."

Der SPÖ-Europaabgeordnete begrüßte zudem Faymanns klare Worte zur Steuerbetrugsbekämpfung in Europa. "Nur gemeinsam sind wir stark im globalen Konzert der Supermächte, können auch eine gerechte Finanztransaktionssteuer durchsetzen, wo Österreich schon jetzt die richtige Linie vorgibt", so Leichtfried. (Schluss) mo

