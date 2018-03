"Wetten dass..?" ab Samstag barrierefrei

Auch blinde und sehbehinderte Menschen können via Audiokommentierung spannende Wetten mitverfolgen

Wien (OTS) - Wenn in der beliebten Samstag-Abend-Show "Wetten, dass..?" bisher spannende, unglaubliche Wetten präsentiert wurden, konnten blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen daran nicht voll teilhaben. Das wird sich ab dem kommenden Samstag ändern.

Am 19. Jänner 2013 werden Johannes Karner und Susanne Lefevre, die bisher für den ORF Sportübertragungen kommentiert hatten, um 20:15 Uhr in ORF eins den sehbeeinträchtigten "ZuseherInnen" mit lebendigen Worten erklären, was sich bei den Wetten so abspielt. Und was blinden und sehbehinderten Menschen bisher verborgen geblieben ist.

Gastgeber Markus Lanz erwartet in Offenburg folgende Show-Acts und WettpatInnen: Magdalena Neuner, Rolf Harting, Denzel Washington, Matthias Schweighöfer, Ralf Schmitz, Leona Lewis, Caligola, Christiane Hörbiger, Andre Kiewel, Horst Lichter und Cindy aus Marzahn.

Besonders spannend verspricht eine Außenwette live aus Osttirol zu werden, mit einer prominenten Wettpatin. "Die Geschwister Halbfurter aus Dölsach wetten, dass sie Kühe am Geschmack der frisch gemolkenen Milch unterscheiden können", berichtet der ORF heute in einer Aussendung. "In Offenburg übernimmt Christiane Hörbiger die Wettpatenschaft - um Ella (fünf Jahre), Michael (acht), Laura (zwölf) und Hannah (13) kennenzulernen, kam es im Vorfeld in Wien zu einem persönlichen Treffen."

Die Idee zur Wette hatte Laura: "Ich bin früher mit meinem Papa in den Stall gegangen. Da habe ich erkannt, dass jede Milch anders schmeckt. So hatten wir die Idee!" Moderiert wird die Außenwette in Dölsach von Andrea Kiewel und Horst Lichter.

Dass diese Wette der Osttiroler Familie und auch alle anderen Wetten nun audiokommentiert wird, freut besonders den blinden Osttiroler Dr. Markus Wolf. Der Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich: "Früher hat mir meine Gattin immer erzählen müssen, was bei den Wetten vor sich geht. Nun kann ich über den zweiten Tonkanal via Audiokommentierung die Samstag-Abend-Show ohne fremde Hilfe selbständig verfolgen!" (Schluss)

